Día del padre: promociones especiales y ofertas para regalarle sin salir de casa

Día del padre, ahora más juntos que nunca Crédito: Shutterstock

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de junio de 2020 • 14:14

El domingo 21 de junio se celebra el Día del Padre en Argentina pero debido al contexto actual, los empresarios reclaman al gobierno que traslade la fecha para el fin de la cuarentena. Una de las alternativas que están proponiendo es que se posponga un mes , trasladándose al algún domingo de julio. Lo cierto es que todavía no sabemos si este día que no solo es comercial sino una ocasión para agasajar a los padres, se celebrará en cuarentena o si ya podremos salir a hacer compras y hacer planes en familia. Lo más probable es que los restaurantes sigan cerrados así que los homenajes gastronómicos se harán en casa. También la forma de comprar los regalos este año será diferente, no iremos a los shoppings a elegir pero sí podremos hacer compras online o en los supermercados o a través de los whatsappas de los comerciantes. Sea con entrega en domicilio o para llevar, que a papá no le falte su regalo.

Seleccionamos las mejores ofertas y promociones que ya están vigentes para ir planificando la sorpresa.

Para ampliar la bodega

Crédito: Prensa

Bodega Estuche especial Quinto Elemento: Blend de malbec, el Gen, el Voraz, el Robusto y el Backbone. Ademas incluye una botella de una añada anterior del blend terminado para que pueda apreciarse la evolución. Valor: $4319 las 6 botellas. Info: marketing@vicentinfw.com ; al mencionar que es regalo por Día del padre se obtiene 30 % de descuento sobre este precio.

Vinos de Bodega Finca La Celia, del Valle de Uco. La línea Pioneer presenta sus cabernet franc, chardonnay y malbec, disponible en supermercados y vinerías: $450 la botella.

Espumoso Millésime Blanc De Noir 2006 de bodegas Cruzat , elaborado únicamente con la añada excepcional, es el ícono de la bodega. Acaba de obtener el reconocimiento como "Mejor espumoso del año de Argentina" por el crítico inglés Tim Atkin: $2500; se consigue en vinotecas, supermercados y tiendas online de vino en todo el país.

Crédito: Prensa

Vinos Terrazas Reserva y AO. Una promo que incluyen las vinotecas. Podés llevar 2 botellas de Terrazas Reserva en cualquiera de sus variedades a $900 (Es un 20% menos de su precio oficial. Y en la línea Apelación de Origen (AO) la promo es 2+1, si compras 2 botellas te obsequian otra para tomar cuando acabe la cuarentena y se puedan encontrar con quien no ven. En la tienda oficial de Moët Hennessy, en Mercado Libre, la compra se realiza por caja. Terrazas Reserva a 6 x $2.700 (20% off) y Apelación de Origen a 6 x $3.200 (25% off)

Botella Campari Cask Tales: 1000 ml - Campari reposado en barricas de Bourbon. Producto importado de Italia: $2000.

Kit Negroni: Nessesaire de cuero vegetal rojo; vaso trago corto N100; Botella 50 ml Campari; botella 50 ml Bulldog y Botella 50 ml 1757: $4.000. Para regalar algo exclusivo y ayudar a los bares en el contexto actual podés comprarlos en www.unapartedevos.com .

Johnnie Walker Black Label Lata de Edición Limitada Patrick Seymour: Precio sugerido: $2.897,99. Precio con descuento Día del Padre: $2.318,39. Se puede comprar en vinosyspirits.com y se envían por correo gratis en CABA y Gran Buenos Aires en compras superiores a $1.500, y al interior del país a partir de $3.000-

Con bolso de mano y dos vasos, Johnnie Walker Blue Label y Estuche Edición Limitada Patrick Seymour . Precio sugerido: $20.630,90; Precio con descuento: $17.536,33. Se puede comprar en vinosyspirits.com y se envían por correo gratis en CABA y Gran Buenos Aires en compras superiores a $1.500, y al interior del país a partir de $3.000.

Comer en casa como afuera

Crédito: Prensa

- Red Boutique, del hotel Madero envía desayunos, almuerzos y meriendas del Chef Alejandro Bontempo. Desayuno con alfajores, biscotti, cookies, mediaslunas, budín, pan bollito, lata téTesson, taza, panera y bandeja: a partir de $2800. Los pedidos se toman por whatsapp al 11 5513 5192 y tiene take away y delivery.

- Menú La Cabrera Día del Padre con vino de primera línea de regalo: asado, empanadas, chorizo, morcilla y helado. Precio para dos personas: $2.900;Take Away en Cabrera 5127; WhatsApp 1155861435.

- Las picadas Luz Azul ofrecen 3 opciones: Solo quesos, Para sumarse y Cervecera. La última contiene pategrás, saborizado, mortadela, calabresa, jamón cocido, matambre de Vaca, bondiola,pickles y aceitunas negras. Precios: Chica (comen 4 a 6 personas) $930; Mediana (comen de 6 a 8 personas) $1480 y Grande (comen de 8 a personas) $1900. En los locales o por web www.luz-azul.com.ar . Envío a cargo del comprador.

Perfumes y cuidados corporales

Crédito: Prensa

Cofre Gentleman Givenchy Eau de Parfum Boisée (100ml), la nueva fragancia masculina de este año, y Travel Spray: $7.590. En la web de Juleriaque

Cofre Kenzo Homme Eau de Toilette (100ml) con fragancia en frasco miniatura (30 ml): $6.790. Lo encontrás con otras promos en la web de Juleriaque.

Kit Essencial Exclusivo de Natura: Eau de Parfum Essencial Masculino y gel de ducha. $2865.

Pack for Men Hydra-element Germaine de Capuccini, crema facial de hidratación activa que proporciona tonicidad y vitalidad a la piel (50 ml); gel de baño espumoso (100 ml) y loción corporal hidratante (100 ml): $4930.

Tecnología y electrodomésticos

Crédito: Prensa

Impresora HP Neverstop Laser 1000W con tanque de toner: impirime documentos de alta calidad a un bajo costo por página y un sistema de recarga rápida.: $27.999, disponible en grandes tiendas y en www.hponline.com.ar .

Novedad: teléfono Galaxy S20 que llegó al país hace una semana. Cámara que combina inteligencia artificial con el sensor de imagen más grande de Samsung hasta ahora. Precio desde $91.999 para el S20, $101.999 para el S20+ y $125.999 para el S20 Ultra, financiación de 18 cuotas sin interés; www.shop.samsung.com.ar, .

ATMA activó una promoción con un descuento del 16%, envío gratis y 3 cuotas sin interés en el gril eléctrico PG4720EF. Superficie de cocción antiadherente de ambos lados al mismo tiempo con la opción de seleccionar entre 5 niveles distintos de temperatura. No despide humo ni olor. $ 6.499 a través de www.Atma.com.ar.

Smartwatch Garmin Venu, con GPS con pantalla brillante para un estilo de vida activo. Monitorea el estado físico con funciones de control de la salud durante todo el día, descarga música en el reloj, registra el progreso deportivo y brinda sesiones de entrenamiento en pantalla; $45.999. Disponible en www.gpsmundo.com

Relojes, habanos y lapiceras

Crédito: Prensa

Caja de 10 Habanos Ramon Allones Patagón Edición Limitada 2016 y Botella de Evan Williams Honey. Promo: $9500. En Casa Lotar, envíos en CABA, GBA y a todo el país; pedidos por Whatsap al 11 2520 0318; Take Away de 11 a 16 en Av. Nazca 19 (Flores) o 25 de Mayo 318 (Centro).

Lapicera Montblanc. Con la compra del bolígrafo Meisterstück Solitaire Doué Midsize Le Petit Prince te llevás un perfume Montblanc. El capuchón de piel marrón, adornado con un grabado del desierto y de un avión, luce una oración del libro El Principito. Para adquirir la promoción deben enviar un mail a alvear@montblanc.com.ar y se lleva el producto sin cargo a CABA y a provincia a combinar.

Relojes Casio G-Shock de la gama G-SQUAD para deportistas , que se destaca por su diseño resistente y cómodo, y también por la posibilidad de conectarse a la aplicación G-SHOCK Connected para realizar entrenamientos intensos y personalizados. GBD-800-1B $ 15.500; en www.timeshop.com.ar el gasto de envío esta bonificado a partir de los $5.000.

Ropa y zapatos

Parka Cenidor Connor, la encontrás en Vindu App Crédito: Prensa

Remeras AY Not Dead: con compras superiores a $8.000 en su página web envíos son gratis. Está ofreciendo un 25% de descuento en todos sus productos y 12 cuotas sin interés. www.aynotdead.com .

En Vindu, app de shopping online puede hacer su wish list. Este marketplace no cobra gastos de envío y te permite seguir a tus marcas favoritas para estar al tanto de sus novedades y que el homenajeado haga su lista de regalos esperados. Se descarga gratuitamente en vinduapp.com Ahí podés encontrar productos como: Zapatillas Dorian Oslo Blancas $6800 o la Parka Cenidor Connor Negra $9540, entre muchas otras opciones.