Encontró una gata que no paraba de maullarle y cuando la llevó al veterinario no podía creer la razón detrás

Lo que comenzó como un encuentro casual en la calle terminó convirtiéndose en una historia de ternura que conmovió a miles de personas en redes sociales. Un video que se volvió viral mostró el momento en que Lara, una fotógrafa de Londres, se cruzó con una gatita que no dejaba de seguirla y maullarle insistentemente en la calle, como si intentara pedirle ayuda de la única forma que sabía. A partir de ese fortuito encuentro se generó un vínculo entre la joven y el animal que continúa hasta hoy y que tuvo un desenlace sorprendente.

La gata, a la que llamaron Ayla, apareció de manera repentina y, lejos de mostrarse asustada, buscaba contacto permanente. “Me quedé con ella dos horas. Pensé, bueno, la voy a llevar a casa. Me siento realmente conectada a ella”, dijo Lara en el video compartido por The Dodo. Luego de darle comida y asilo, algo en el comportamiento del animal le hacía sospechar que había algo más detrás de ese pedido desesperado de atención.

La gata estaba atravesando un embarazo avanzado (Foto: The Dodo)

Ante la duda, Lara resolvió llevarla al veterinario para un control general. Fue allí donde llegó la sorpresa: la gata estaba embarazada y a punto de parir. La explicación parecía cerrar todas las incógnitas. No se trataba solo de una gata cariñosa, sino de una futura mamá que buscaba un lugar seguro para traer al mundo a sus crías.

Desde ese momento, la mujer decidió hacerse cargo de la situación. “Nunca había tenido experiencia de tener una mascota embarazada”, reconoció. Preparó un espacio cómodo y tranquilo en su casa para que la gata pudiera descansar y atravesar el final del embarazo sin estrés. Días después, tal como anticipó el veterinario, la gata dio a luz a cinco cachorros sanos. En el video se pudo ver a Ayla recostada lamiendo a los pequeños recién nacidos, una escena que produjo la emoción todos los internautas.

La gata parió en la casa de Lara a cinco cachorros (Foto: The Dodo)

Al poco tiempo, el novio de Lara, Ayberk, regresó de un viaje y se encontró con toda la escena. “Cuando la traje a casa, mi novio estaba en Turquía. Al principio estaba un poco preocupado. Le dije, que ella es increíble, la amarás. Una vez que conoció a Ayla, ella se convirtió en su hija favorita”, contó la mujer.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y acumular miles de reproducciones y comentarios. Usuarios de todo el mundo destacaron el gesto solidario y celebraron el final feliz. “Ella sabía a quién pedirle ayuda”, escribió un seguidor. “Los animales siempre encuentran a las personas correctas”, comentó otro usuario.

Con el correr de los días, la mujer explicó que su intención es asegurarse de que todos los cachorros tengan un buen hogar. Sin embargo, ya tomó una decisión especial: se quedó con dos de ellos. En la actualidad, Lara y Ayberk comparten a diario videos de sus tiernos gatitos en las redes sociales, junto a la cariñosa madre que los supervisa.

Los gatitos de Lara en su casa en Londres

La historia vuelve a poner en primer plano la importancia de la adopción responsable y del cuidado de los animales en situación de calle. También demostró cómo un acto simple, como escuchar un maullido insistente, puede cambiarle la vida a un animal y también a una persona. “Ella me animó y animó mi vida. Es increíble ver a la hermosa Ayla cuidando a sus gatitos”, concluyó Lara.