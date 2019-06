Día del sushi. Cinco lugares recomendados para celebrar este clásico japonés

Recomendados y menúes para celebrar el Día del Sushi Fuente: Archivo

Desde 2009, el 18 de junio se celebra el Día Internacional del Sushi, por iniciativa de Chris DeMay, el administrador de una página de Facebook sobre sushi. Y si bien esta preparación está directamente asociada a la cocina japonesa, hay quienes señalan su origen en China. De todos modos, es una buena excusa para disfrutar del clásico de la cocina asiática y, por eso, te recomendamos un top 5 con algunos menúes especiales.

El más moderno: Komyun

Emplazado en el renovado Arco 9 del ex Paseo de la Infanta, aquí no existen las piezas de salmón rosado (quien atiende se encargará de explicar que no lo utilizan por el exceso de antibióticos que trae el que se comercializa en la Argentina) y, en cambio, se prepara con pesca blanca del día, pulpo, trucha patagónica y langostinos.

Inspirado en Tokio y en los comics de Moebius, el lugar cuenta con espacios con diferente ambientación, mesas comunes afuera y una barra de lujo: la bartender Agostina Elena propone una lograda carta de cócteles a base de sake.

Promo especial de hoy: 20% de descuento en todas las piezas.

Av. Libertador 3883, Arco 9/ Tel: 11-2272-9152/ Facebook: komyunba/ @ komyun

El clásico y federal: SushiClub

Con su apertura, en 2001, fue uno de los lugares pioneros en imponer el sushi. Es bien federal, ya que tienen locales en 40 ciudades del país. La variedad es su punto fuerte; la carta de sushi se compone de rolls, niguiris, geishas, temakis y sashimis, con opciones de mariscos y pescados, ahumados o cocidos, clásicos y de vanguardia.

Dirección, horarios y menú del día en: sushiclub.com.ar/ Facebook: sushiclubargentina/ @sushiclub_ar

El relajado: Izakaya by Sushi Pop

Lo que nació como delivery se convirtió ahora en un bar de sushi bajo el concepto japonés de izakaya (bar informal), con cinco locales en Capital, uno en Vicente López y otro en La Plata. La propuesta es descontracturar el sushi: desde las mesas comunales -ideales para comer en grupo- hasta las piezas súper creativas y los precios accesibles. Además, poseen una interesante carta de cervezas asiáticas (chinas, japonesas y tailandesas) y cócteles en jarra para compartir.

Promo especial de hoy: sushi libre en piezas seleccionadas por $499 (incluye bebida). Sólo en los locales de Cañitas, Devoto y La Plata y con reserva previa a través de la página web de Izakaya.

Dirección y horarios en: sushipopizakaya.com.ar

El sofisticado: Dashi House de Palermo

En la planta baja del local de Palermo funciona un sushi bar temático inspirado en las noches niponas y tiene una fuerte presencia la barra de coctelería. Ya en el primer piso, proponen una versión omakase ("hágame el favor" o "lo dejo en sus manos", en japonés): son solos veinte cubiertos y los comensales deben dejarse llevar por lo que el chef proponga en el momento.

Fitz Roy 1613, Palermo

Otros locales, horarios y promo del día: dashi.com.ar

El lujoso: Osaka

Eddie Castro, chef a cargo de la excelencia de Osaka.

En rigor, Osaka es un restaurant nikkei (así se llama a los descendientes de japoneses que se integran a otra cultura y, en este caso, a la mezcla de la cocina japonesa con la peruana) pero ofrece una excelente propuesta de sushi de la mano del chef ejecutivo Eddie Castro, que vale la pena lo que cuesta.

Se recomienda ordenar el "Nigiri Platter", una degustación de nigiris a elección del itamae; o el Nikkei Bar Omakase, bajo el mismo concepto, pero también con piezas de sashimi, sushi, tiraditos y hosomakis.

Soler 5608, Palermo/ Juana Manso 1164, Puerto Madero/ osakanikkei.com/es/