Remolacha cruda o cocida: para qué sirve cada forma de prepararla y cuál tiene más beneficios

La remolacha, también conocida como betabel, se posiciona como uno de los vegetales con mayor valor nutricional debido a su densidad en vitaminas y compuestos bioactivos. Su pigmentación característica, derivada de la betanina, actúa como un potente antioxidante que aporta nitrógeno al organismo.

Diversos estudios validaron su impacto positivo en el sistema cardiovascular. Una investigación publicada en la revista médica Hypertension sugiere que la ingesta diaria de un vaso de jugo de remolacha puede reducir los niveles de presión arterial en un lapso de 24 horas. Este efecto ocurre porque los nitratos presentes en el tubérculo se convierten en ácidos nítricos, los cuales facilitan la relajación y dilatación de los vasos sanguíneos.

El jugo de este tuberculo podría reducir significativamente los niveles de presión arterial Foto ilustrativa: PIXABAY

Más allá de su rol circulatorio, este alimento es fundamental para procesos metabólicos complejos. La presencia de betaína, un nutriente que protege las células, enzimas y proteínas del estrés, contribuye significativamente a la desintoxicación del cuerpo y mejora la digestión. A esto se suma un alto contenido de fibra soluble, elemento que favorece el tránsito intestinal al actuar como un laxante natural. En cuanto a la salud visual, el aporte de vitamina A es clave para el mantenimiento de la retina. Resulta relevante destacar que las hojas de esta planta también son ricas en nutrientes específicos como zeaxantina, carotenoides y luteína, fundamentales para la vista.

Estos Son Algunos De Los Benéficos Que Te Aporta La Remolacha

Las propiedades de la remolacha

El rendimiento físico es otro terreno donde el betabel muestra resultados tangibles. De acuerdo con un artículo difundido en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, el consumo de 200 gramos de remolacha al vapor puede incrementar hasta un 3% el rendimiento y la eficiencia de los corredores. Asimismo, su capacidad para relajar los vasos sanguíneos facilita un mayor transporte de nutrientes hacia la masa muscular, lo que lo convierte en un aliado para la recuperación física. Por otro lado, se la recomienda para combatir la anemia gracias a su combinación de hierro, vitamina C y complejo B, componentes que estimulan la producción de glóbulos rojos.

El jugo de remolacha puede combinarse con ingredientes como apio o manzana

La versatilidad culinaria permite aprovechar estos beneficios mediante preparaciones diversas. La opción más difundida es el jugo, que puede combinarse con ingredientes como apio o manzana para mejorar su perfil de sabor y favorecer la hidratación. Además, su consumo en crudo —rallado, en cubos o en julianas— permite incorporarla fácilmente en ensaladas frescas, potenciando tanto el aporte nutricional como el valor estético de las preparaciones.

La remolacha mejora la presión arterial al dilatar los vasos sanguíneos Lilly Trott - Shutterstock

Beneficios destacados de la remolacha