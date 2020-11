Día Mundial del Inodoro: cuál es la postura que ayuda a evitar más enfermedades

Un estudio de la Universidad de Stanford recomienda elevar levemente los pies para poder evacuar con más facilidad Fuente: Archivo

A partir 24 de julio de 2013, la Organización de Naciones Unidas (ONU) instituyó el 19 de noviembre como el Día internacional del Inodoro. Esta disposición se enmarca dentro una medida más macro: que los millones de personas en todo el mundo que carecen de condiciones sanitarias seguras puedan tenerlas para 2030.

Con la iniciativa "Saneamiento para todos", la ONU busca satisfacer los recursos sanitarios de toda la población mundial. Un poco alejado de ese objetivo, pero cerca del día a día de las personas, en las redes sociales han surgido distintas recomendaciones sobre cómo utilizar el inodoro de manera correcta.

Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha ido de cuerpo en una posición similar a la de cuclillas. Sin embargo, con el avance de las civilizaciones y la creación del inodoro, las personas modificaron esa posición por una más erguida, con la espalda casi recta. Y ese cambio no posee nada de favorable.

Un estudio de la Universidad de Stanford determinó que, más allá de la mala alimentación, muchas enfermedades gastrointestinales dependen en mayor medida de una mala posición a la hora de ir al baño.

Basados en este estudio, distintos usuarios compartieron tips y sugerencias para ir al baño correctamente y mejorar así nuestra calidad de vida. Placas, infografías y videos muestran que con un taco de madera, escalón (step) o algo que permita que los pies queden levemente elevados respecto del suelo las deposiciones pueden ser más naturales y eficientes.

Algunas personas pueden mejorar sus dificultades para evacuar si utilizan algún elemento para levantar los pies cuando se sientan en el inodoro Crédito: Edgardo Smecuol

Lejos de hacerlo general, Smecuol sostiene que si bien para individuos con dificultades evacuatorias es beneficioso elevar las piernas acercándose a la posición de cuclillas, no se trata de una recomendación que deba extenderse a toda la población. "A la gente que no tiene problemas para evacuar, el uso del inodoro en su forma habitual, si bien es antinatural, no les genera un perjuicio en particular", concluye.