San Andrés Apóstol: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda

El Día de San Andrés Apóstol se conmemora cada 30 de noviembre. Se trata de una festividad de la Iglesia Católica que recuerda al hermano de San Pedro, el primero de los apóstoles en ser llamado a la misión.

San Andrés Apóstol es patrono de los pescadores

Es considerado como el patrono de los pescadores, los fabricantes de cuerda, mineros, carniceros, comerciantes, de la Iglesia Ortodoxa y naciones como Escocia, Grecia y Rusia.

La historia de San Andrés Apóstol

San Andrés nació en Betsaida, donde fue discípulo de Juan el Bautista. Al momento de conocer a Jesús, decidió seguirlo fielmente junto a su hermano, San Pedro. Es considerado como el primero de los discípulos en ser convocado por Jesús de Nazareth, por lo que recibió el sobrenombre de “Prōtoklētos”, que significa el primer llamado.

Vivió junto a Cristo durante tres años, en los que fue testigo de sus milagros y enseñanzas. Uno de los sucesos recordados en el Evangelio fue el milagro de la multiplicación de panes y peces, que permitieron alimentar a la multitud.

Tras la muerte y resurrección de Jesús, Andrés dedicó su vida a la predicación del Evangelio. Su voluntad lo llevó a viajar por la orilla del Mar Negro, Bitinia, Éfeso, Tracia, Bizancio y Acaya, donde difundió la fe. Asimismo, se le atribuye la fundación de una Iglesia en Estambul.

Sin embargo, su vida fue interrumpida bajo la persecución cristiana del Emperador Nerón. Se cree que fue crucificado en Patras, en la región de Acaya, alrededor del año 63. La crucifixión ocurrió sobre una cruz en forma de “X”, lo que dio origen a la conocida “Cruz de San Andrés”, un símbolo que se encuentra presente en la bandera de Escocia.

Se cree que San Andrés fue crucificado en Patras, actual Grecia

San Andrés es recordado como una figura del seguimiento apostólico, gracias a su disposición inmediata a dejarlo todo por Jesús. Asimismo, es valorado por su capacidad de compartir el anuncio con otros, como ocurrió con su hermano Pedro. Su entrega absoluta a la evangelización y sus esfuerzos por compartir la voluntad divina lo convirtieron en un pilar de la Iglesia. Es celebrado también por su bondad y coraje, por no abandonar su fe a pesar de las adversidades y presiones de su entorno.

Oración de San Andrés Apóstol

Oh glorioso San Andrés, apóstol fiel de Jesús, que respondiste al llamado de Cristo y te convertiste en pescador de hombres, intercede por nosotros.

Ayúdanos a seguir tu ejemplo de obediencia y devoción, y a llevar el mensaje de salvación a nuestros hermanos y hermanas.

Te pedimos que nos inspires a ser valientes en la fe y a no desfallecer en la oración.

Ruega por nosotros para que encontremos la fuerza en el amor de Dios y podamos llevar nuestras cruces con confianza, sabiendo que Él es nuestra fortaleza.

Sánanos de nuestras languideces y confórtanos en nuestras tristezas.

Que tu ejemplo nos sirva para hacer buenas obras y permanecer en los caminos que conducen al cielo.

Ruega por nosotros, San Andrés, para que un día gocemos de la alegría eterna en el reino de los cielos.

Amén.