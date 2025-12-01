Las efemérides del 1° de diciembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

La jornada busca concientizar acerca de la gravedad de esta enfermedad y llamar a la acción para reducir las desigualdades en torno a ella. Fue Impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1998 en la Cumbre Mundial de Ministros de Salud en el marco de los programas para la prevención del Sida.

Día Mundial de la lucha contra el Sida

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es la fase más avanzada de la enfermedad de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el cual ataca el sistema inmunitario. El VIH ataca a los glóbulos blancos, por lo que debilita al sistema inmunitario y hace que sea más fácil contraer enfermedades, otras infecciones y algunos tipos de cáncer. Se transmite a través de los líquidos corporales de las personas infectadas, como sangre, leche materna, semen y secreciones vaginales. También puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo y el parto.

De acuerdo a la OMS, el VIH sigue siendo uno de los mayores problemas para la salud pública mundial. Se calcula que se ha cobrado unos 44,1 millones de vidas a nivel mundial. Se calcula que a finales de 2024 había 40,8 millones de personas infectadas por este virus, que el 65% eran de África. En ese año fallecieron alrededor de 630.000 personas por causas relacionadas con el VIH y 1,3 millones contrajeron el virus.

Por el momento no hay cura para la infección por el VIH. Hoy en día, con el acceso a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la atención eficaces del VIH y de las infecciones oportunistas, la infección por el VIH se ha convertido en un problema de salud crónico tratable que permite que las personas que han contraído el virus puedan vivir muchos años con buena salud.

Efemérides del 1° de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1640 – Portugal se separa de la Corona española.

1866 – Muere el geógrafo británico George Everest.

1913 – Se inaugura la Línea A de subterráneo, la primera de la Argentina.

1935 – Nace el cineasta y dramaturgo estadounidense Woody Allen.

1936 – Nace la abogada y jueza argentina María Romilda Servini de Cubría.

1943 – Concluye la Conferencia de Teherán, en la que participan Churchill (Gran Bretaña), Roosevelt (EEUU) y Stalin (URSS).

1945 – Nace la actriz y cantante estadounidense Bette Midler.

1949 – Nace el narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

1949 – Nace el político, empresario y expresidente chileno Sebastián Piñera.

1951 – Nace el músico estadounidense Jaco Pastorius.

1961 – Nace el músico argentino Lito Vitale.

