Las efemérides del 3 de diciembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

La fecha fue proclamada en 1992 en el marco del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, elaborado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo de este día es concientizar sobre la discriminación y exclusión de las personas que padecen alguna discapacidad en la sociedad y en los distintos organismos e instituciones estatales.

Según el World Report on Disability de la OMS (Organización Mundial de la Salud), los obstáculos de las personas con discapacidad a la hora de transitar, desarrollar o adquirir salud pública incluyen la inexistencia de políticas inclusivas. Esto se extiende en cumplimiento de leyes o el funcionamiento de un sistema de educación que facilite el desarrollo de las personas con discapacidad, adecuándose a sus necesidades.

La discriminación es otro de los aspectos negativos que sufren este sector de la población, ya que prejuicios que muchas veces se deben a conceptos erróneos o ignorancia, pero terminan afectando su inclusión social.

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad resalta la necesidad de fomentar la inclusión con políticas que apunten a la integración y a descartar los prejuicios que dificultan su inserción laboral Freepik

Efemérides del 3 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1857 – Nace el escritor polaco Joseph Conrad , autor de El corazón de las tinieblas.

, autor de 1894 – Muere el escritor y poeta británico Robert Louis Stevenson, autor de obras como La isla del tesoro y El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde.

autor de obras como y 1895 – Nace la psicoanalista austríaca Anna Freud.

1930 – Nace el cineasta francés Jean-Luc Godard.

1948 – Nace el músico británico Ozzy Osbourne.

1960 – Nace la actriz estadounidense Julianne Moore.

1960 – Nace la actriz estadounidense Daryl Hannah .

1968 – Nace el actor estadounidense Brendan Fraser.

1969 – Nace la actriz argentina Nancy Dupláa .

1985 – Nace la actriz y cantante estadounidense Amanda Seyfried.