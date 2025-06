Día Nacional del Boludo: ¿por qué se celebra hoy 27 de junio y cuál es el origen?

El Día del Boludo se celebra cada año el 27 de junio en la Argentina. Es una fecha fue creada hace 16 años para reivindicar al “boludo útil”, es decir, a aquella persona que cumple las normas y que respeta las leyes, en contraposición a la “viveza criolla”, que caracteriza a quienes sacan ventaja de la transgresión.

La palabra “boludo” para muchos puede tener una connotación negativa, por lo que incluso es utilizada como una categoría para denigrar a otra persona. Sin embargo, un movimiento que se sostiene hasta la actualidad busca dotar de un nuevo significado a este término.

Esta fecha busca cambiar el significado de la palabra "boludo" y destacar a quienes hacen lo correcto Shutterstock

Por fuera de su uso para insultar a otros, desde hace varios años, este concepto fue adquirido por los más jóvenes en el trato diario con sus pares. “Boludo” dejó entonces de ser visto como una palabra tan ofensiva y tomó una denominación más amistosa, dado que comúnmente se lo emplea para llamar a un amigo o a alguna persona con quien uno tiene cierta confianza.

¿Por qué se celebra hoy el Día del Boludo?

Esta iniciativa nació en el 2009 con una campaña de redes sociales impulsada por un grupo de profesionales digitales. Influencers, bloggeros, diseñadores y creadores de contenidos se unieron hace 16 años para formar un movimiento que se expandió de tal forma que sigue vigente hasta hoy.

La idea surgió como una acción de concientización social, en forma de campaña viral, que cuestionaba el hecho de que en la cultura popular argentina muchas veces se tilda de “boludo” a quien actúa con rectitud, mientras se admira a quien se “aviva” o burla las reglas. En ese sentido, este día se forjó con el objetivo de protestar contra los que abusan de las buenas intenciones de otros o trasgreden las normas para tener un beneficio personal por la llamada “viveza criolla” en la Argentina.

Día del Boludo

Este movimiento, que ganó terreno en el universo digital, sostenía en su sitio web ―que ya no se encuentra activo― la siguiente premisa: “Somos una nación de boludos. Millones de ilusos que aspiramos a vivir en paz, construyendo un futuro próspero y una sociedad justa. Sin embargo, los ‘vivos’ nos demuestran a diario que confiar en las promesas, mostrar respeto por los demás y actuar dentro de la ley es una estupidez. Algo que solo hacen los tontos, los fracasados y los boludos”.

Es así que a través de esta fecha se busca dar vuelta ese concepto y destacar a quienes hacen lo correcto, aunque no reciban premios ni reconocimientos por ello. Según los impulsores, ser un “boludo” en este contexto no es un insulto, sino una forma de valentía cívica: seguir las normas aunque nadie lo vea, aunque el resto no lo haga.

La intención de este día es resaltar las buenas acciones que hacen las personas y reinventar el significado de la palabra Twitter: @diadelboludo

En ese contexto, se suelen compartir en las redes sociales motivos por los cuales alguien sería considerado un “boludo”:

Dejan pasar al peatón.

Devuelven el vuelto cuando está mal.

Cumplen su palabra, aunque nadie los controle.

De ese modo, se celebra el Día de Boludo como una forma divertida de destacar los buenos valores de las personas y la honestidad cotidiana.