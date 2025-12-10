Diez estrategias para enfrentar los antojos de cigarrillo, según Mayo Clinic

La Clínica Mayo publicó una guía con recomendaciones destinadas a quienes desean abandonar el consumo de tabaco y enfrentan los antojos asociados a la nicotina.

El documento explica cómo la combinación entre adicción química y hábitos adquiridos dificulta este proceso, y propone pasos concretos para resistir los impulsos que suelen aparecer durante la abstinencia.

Según la información elaborada por el personal de Mayo Clinic, las personas que fuman incorporan nicotina en cada consumo. Esta sustancia activa el sistema de recompensa del cerebro y genera dependencia.

A la vez, ciertos momentos del día, rutinas o entornos también se vuelven detonantes del deseo de fumar, lo que añade complejidad al intento de abandonar el hábito.

La institución señala que no es habitual lograrlo en el primer intento y que la probabilidad de recaída es mayor cuando no se cuenta con apoyo ni con un plan estructurado. Por ello, presenta diez estrategias para manejar los antojos.

Entre las recomendaciones, la Clínica Mayo indica que la terapia de reemplazo de nicotina —como parches, gomas de mascar o pastillas— puede ser útil, siempre bajo orientación profesional.

Asimismo, subraya la importancia de identificar los factores que desencadenan el deseo de fumar y anticipar cómo afrontarlos. La entidad sugiere recurrir a distracciones breves, como establecer una alarma de diez minutos y realizar alguna actividad hasta que la intensidad del antojo disminuya.

El documento también recomienda sustituir el cigarrillo por opciones como goma de mascar sin azúcar, verduras crudas o frutos secos. Según Mayo Clinic, incluso pequeñas cantidades de tabaco pueden aumentar el riesgo de enfermedad, de modo que ceder ante la idea de fumar “solo uno” facilita volver al consumo habitual. Como alternativa, advierte que los medicamentos de acción rápida diseñados para la abstinencia son más eficaces para controlar esos momentos críticos.

La actividad física aparece como un recurso complementario para manejar cambios de humor o tensión durante el proceso de abandono. Caminatas cortas, incluso en interiores, pueden contribuir a reducir las ansias. Para quienes usaban el tabaco como un mecanismo para enfrentar el estrés, se proponen técnicas como respiración profunda, relajación muscular, yoga o escuchar música.

Mayo Clinic destaca además la importancia de establecer un sistema de apoyo mediante consejería profesional, grupos en línea o redes personales. En Estados Unidos, la institución recuerda la disponibilidad de la línea telefónica 800-QUIT-NOW para quienes requieran orientación.

Para evitar recaídas, la guía aconseja hablar con un profesional de la salud sobre medicamentos de acción prolongada, como parches de nicotina o alternativas sin nicotina —entre ellas bupropión o vareniclina—, que requieren receta médica.

Finalmente, Mayo Clinic recomienda mantener presentes las razones personales para dejar de fumar, ya sea por salud, bienestar, protección de terceros frente al humo de segunda mano o ahorro económico.

Según la información de Mayo Clinic, los antojos disminuyen con el tiempo, aunque no desaparecen por completo. La institución señala que las probabilidades de éxito aumentan cuando se combinan asesoramiento y medicación, lo que permite manejar pensamientos, situaciones de riesgo y síntomas de abstinencia.