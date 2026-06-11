Emilio Lara, doctor en Antropología: “El aceite de oliva es lo más parecido a la fuente de la eterna juventud”

El aceite de oliva virgen extra se considera el oro verde de la gastronomía y la salud. Tiene propiedades benéficas para el organismo, ya que aporta antioxidantes y reduce el colesterol, entre otras cuestiones. El doctor en Antropología y licenciado en Humanidades, Emilio Lara, estudió la presencia de este ingrediente a lo largo de la historia en las civilizaciones mediterráneas y concluyó que es uno de los potenciadores de la “eterna juventud”.

El experto de origen español explicó que el aceite de oliva virgen extra es un emblema de muchos países europeos, como España, Italia y Grecia. Desde los romanos que lo volvieron una parte esencial de su dieta hasta la actualidad, ganó relevancia tanto en la costumbre alimentaria como en la economía y geopolítica.

El aceite de oliva virgen extra es uno de los ingredientes naturales considerados potenciales mejoradores de la salud Canva

En su libro Un mar de oro verde, Lara resume los usos que tuvo el aceite de oliva desde que los pueblos mediterráneos empezaron a consumirlo hasta nuestros días. En su investigación concluyó que “es lo más parecido que existe en la naturaleza a una fuente de la eterna juventud y fue el petróleo de la Antigüedad”.

Beneficios del aceite de oliva virgen extra

Este ingrediente natural puede desempeñar un papel “determinante” en la protección de la función cognitiva mediante su relación con la microbiota intestinal. Además, reduce el colesterol LDL (“malo”) y aumenta el HDL (“bueno”).

Debido a su alto contenido de polifenoles (un tipo de antioxidantes), ayuda a reducir la presión arterial y prevenir la arteriosclerosis, protegiendo al corazón de enfermedades crónicas. Asimismo, mejora la sensibilidad a la insulina, lo que contribuye a la prevención y el manejo de la diabetes tipo 2.

El aceite de oliva virgen extra tiene antioxidantes y previene ciertos tipos de cáncer

Según el experto, el aceite de oliva virgen extra es un regenerador celular; mantiene jóvenes a las células de nuestro organismo. Además, es un antioxidante espectacular y existen diferentes estudios en marcha sobre cómo combate la depresión y el estrés.

Asimismo, tiene virtudes importantes para impedir el avance en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas y también se utiliza como protector o chaleco antibala para muchos tipos de cáncer.

Por fuera de la industria alimentaria, el aceite de oliva también se usa en cosmética, para hacer jabones, por ejemplo, o el famoso aceite lampante. Y claro, cuando se usaba como combustible, importante también.

Cómo conseguir un buen aceite de oliva virgen extra

Al momento de comprar un aceite de oliva, hay que considerar que sea realmente virgen extra. Esto significa que es jugo de aceituna de primera prensada y no refinada o mezcla con otros tipos de aceite.

El aceite de oliva debe ser virgen extra; de otro modo, tendrá en sus componentes mezcla o más refinación

Luego, al igual que el vino, hay distintos tipos de aceitunas: más picantes, verdes, negras… Esto proporciona un gusto diferente e incluso más intenso, por lo que depende de las preferencias del consumidor.

Uno de los grandes debates en torno a este producto es su precio, que año a año se encarece en todo el mundo. “Hay que pensar que estás comprando un producto premium y una botella puede durar mucho si no se despilfarra su consumo”, aseguró. A su vez, recordó que esta compra debe verse como una “inversión en salud” más que como un gasto cotidiano.