Dolor de nuca y cabeza: síntomas, tratamiento y el fin de un mito

El dolor en la nuca es asociado a una contractura muscular o una rigidez de las vértebras cervicales, las que sostienen el cuello. Por eso muchos pensamos en consultar al traumatólogo. Pero esa no es la mejor idea. Sería mejor acudir al médico clínico o directamente, como frente a todo dolor de cabeza persistente, al neurólogo.

"Existe un gran mito de que el dolor de nuca es provocado por las cervicales. Pero las cervicales no son causantes del dolor en la región alta cervical ni en la región de la nuca", explica el doctor Eduardo Daniel Doctorovich (MN 57225), profesor de la Facultad de Medicina, jefe de la Sección Cefaleas del Hospital Italiano y neurólogo de la Clínica de Cefaleas de INECO.

A continuación el doctor brinda más detalles sobre este malestar.

¿El dolor de cabeza puede sentirse en la nuca?

En la nuca, tenemos que tener cuidado porque hay estructuras que están muy juntas, dentro, en lo que se llama fosa posterior, donde está parte del cerebro, el cerebelo, el tronco cerebral, y a veces pueden estar alojadas patologías más serias, como un tumor cerebral. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando los dolores se localizan en esa zona, la mal llamada nuca.

Se puede percibir de diferente forma, como un dolor opresivo en esa zona, como si fuera una vincha o un sombrero, como si fuera algo que a uno le apriete. Otras veces se puede percibir como algo pulsátil, algo que cuando late hace sentir el pulso y a veces ese latido es un latido doloroso, pulsátil y doloroso. En otras oportunidades se puede sentir como algo eléctrico, otras como algo que va y viene, como un taladro y ahí se lo denomina terebrante.

¿Por qué motivos puede doler la cabeza en esa zona?

Las causas y las manifestaciones del dolor pueden ser múltiples:

.Dolores de cabeza con una predisposición génetica, a los que se llama cefaleas primarias. Se trata de aquellas donde no encontramos una causa grosera que está produciendo el dolor, una cefalea tipo jaqueca o migraña que se puede localizar ahí.

.Muchas veces las migrañas comienzan en la zona de la nuca o del cuello alto y se quedan ahí, o se localizan y se van irradiando por media cabeza hacia la parte delantera, hacia la frente y el ojo. Eso es típico de una migraña, porque configura lo que se llama media cabeza o hemicránea o saqueca (del árabe saqiqa) o jaqueca.

.Otras veces puede ser una cefalea del tipo tensión. En este caso es raro que se manifieste de un solo lado, sino que se suele dar a ambos lados de la nuca y se puede irradiar por toda la cabeza, con características opresivas, como si se tuviese puesto un sombrero o una vincha que están apretando.

.En otras ocasiones puede deberse a patologías que no son tan benignas, por lo que hay que descartar problemas secundarios, como pueden ser: obstrucciones en el líquido raquídeo; manifestaciones por hidrocefalia; la existencia de una neoplasia o un tumor; el denominado síndrome de Chiari - el desplome de la parte del cerebelo que se llama amígdalas, que viajan por debajo del agujero que está en la nuca, por dentro - que tiene unos dolores característicos que pueden darse en la nuca, siempre y cuando estos se disparen por esfuerzo.

¿Es para preocuparse?

Debemos tener recaudo si aparecen las que denominamos "banderas rojas". Por ejemplo si no tenemos antecedentes de dolores de cabeza y empezamos con dolores en la nuca y ese dolor a veces es súbito, abrupto, como los neurólogos llamamos "el estallido", algo que en poco tiempo produce un dolor intensísimo.

Cuando se trata de dolor de nuca conviene siempre consultar al médico de cabecera, que es quien nos va a poder orientar y si es necesario derivar al especialista, en este caso el médico neurólogo. Más aun si ese dolor se acompaña de vómitos, visión borrosa, trastornos visuales, entumecimiento, desorientación, etcétera.

En ese caso hay que consultar urgente porque es una zona muy pequeña y hay estructuras muy vitales, que regulan la respiración, el corazón, el equilibrio.

Finalmente, es importante tener en cuenta que la nuca puede ser el inicio del dolor de cabeza, pero también puede ser toda la cabeza que se manifieste en la región posterior. Esto muchas veces se observa en las cefaleas crónicas. Los neurólogos llamamos cefaleas crónicas a aquellas que se dan por más de 15 días, durante tres meses. Las causas de esto pueden ser: la complicación de una migraña o migraña crónica; cuando la cefalea tipo tensión se complica, que se denomina cefalea tipo tensión crónica; cuando tenemos una cefalea porque tuvimos un traumatismo leve o moderado, que se cronifica también y otro tipo de enfermedades más extrañas que pueden producirse.

¿Qué estudios y tratamientos corresponden?

Lo primero que hace el médico es escuchar al paciente: la historia del relato del dolor, cómo fue, si quedó localizado en la nuca o se movió hacia otro lugar, qué tipo de características tiene, cuánto dura, si nos despierta a la noche o no, si tiene problemas clínicos previos, si tiene o no hipertensión arterial, si tuvo algún traumatismo, etcétera.

Todo eso puede ser pasible de estudios. El examen neurológico que hacemos todos los neurólogos es algo muy corto. Si el especialista es avezado lo puede hacer en cuatro o cinco minutos y tener una idea de lo que puede pasar.

Si es necesario hay que pedir imágenes. La mejor imagen para pedir es la resonancia de cerebro, porque justamente la nuca se observa muy bien con este tipo de estudio y no tan bien con tomografías o electroencefalogramas. Entonces pediríamos una resonancia de cerebro si pensamos que puede haber algún tipo de patología, muchas veces con algún tipo de contraste, lo que no trae ningún inconveniente para el paciente.

¿Còmo los podemos aliviar en forma casera?

En forma casera no conviene aliviar nada. Uno puede tomar un analgésico común, de venta libre, pero si esto se repite, persiste o poco a poco comienza a ser casi diario, transformándose en una cefalea crónica, no habría que automedicarse, sino consultar al profesional. No hay remedios caseros para esto. .

