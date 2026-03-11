Expo Cupcakes en Palermo: cuándo es la 30° edición, cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas

Expo Cupcakes volverá a La Rural el 14 y 15 de marzo de 2026 con una edición especial: será la número 30 de esta feria dedicada a la pastelería, la decoración de tortas y la repostería. La propuesta apunta tanto a aficionados como a emprendedores y profesionales del rubro, con una agenda que mezcla compras, actividades recreativas y clases.

El encuentro se hará en el Pabellón Ocre de La Rural, en Palermo, y tendrá horario de 13 a 20. Habrá demostraciones gratuitas en vivo en los stands y clases magistrales vinculadas con chocolate, decoración de tortas y pastelería. Además, cada entrada habilita el acceso a una de esas clases, con cupos limitados y asignación por orden de llegada.

Qué se podrá encontrar en Expo Cupcakes 2026

Expo Cupcake 2026 se hará en el Pabellón Ocre de La Rural, en Palermo, de 13 a 20 el 14 y 15 de marzo Expo Cupakes

La feria se presenta como un espacio para comprar insumos, accesorios, elementos e ingredientes para recetas dulces, tanto para uso hogareño como para negocios. También promete precios directos de fábrica y una propuesta pensada para toda la familia.

Uno de los atractivos de esta edición pasa por la combinación entre la parte comercial y la formativa. No se trata solo de recorrer stands: la organización también suma clases y demostraciones, lo que vuelve a la expo una salida de servicio para quienes quieren abastecerse, inspirarse o sumar herramientas para un emprendimiento. Esta última lectura es una inferencia basada en la oferta oficial publicada.

Cuándo y dónde es Expo Cupcakes en CABA y cómo comprar entradas

Fechas: 14 y 15 de marzo de 2026.

Horario: 13 a 20.

Sede: La Rural, Pabellón Ocre.

¿Dónde? Av. Santa Fe 4300, Palermo.

Entradas: venta online a través de La Rural Ticket.

Cuánto cuestan las entradas para Expo Cupcakes 2026

Entrada general: $13.000.

Los menores de 16 años inclusive entran gratis.

También ingresan sin cargo las personas que presenten CUD junto con el DNI.

En boletería hay 15% de descuento para jubilados y otro 15% para alumnos de pastelería y repostería.

Cómo comprar entradas para Expo Cupcakes

Expo Cupcakes 2025 Expo Cupcakes

Ingresar al sitio oficial de Expo Cupcakes o directamente a La Rural Ticket.

Buscar el evento “Expo Cupcakes Marzo 2026”.

Seleccionar la cantidad de entradas.

Completar los datos solicitados por la plataforma.

Confirmar la operación y guardar el comprobante.

Qué tener en cuenta antes de ir

Como la entrada incluye la posibilidad de acceder a una clase magistral, conviene llegar con tiempo si la idea es aprovechar ese beneficio, ya que los cupos son limitados y se asignan por orden de llegada. También puede ser una buena salida para recorrer sin apuro, porque la propuesta combina exposición, compras y actividades durante toda la jornada.