Expo Cupcakes en Palermo: cuándo es la 30° edición, cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas

La feria de pastelería y repostería vuelve a La Rural con clases magistrales y precios de fábrica; el paso a paso para adquirir los tickets
- 3 minutos de lectura'
Expo Cupcakes volverá a La Rural el 14 y 15 de marzo de 2026 con una edición especial: será la número 30 de esta feria dedicada a la pastelería, la decoración de tortas y la repostería. La propuesta apunta tanto a aficionados como a emprendedores y profesionales del rubro, con una agenda que mezcla compras, actividades recreativas y clases.
El encuentro se hará en el Pabellón Ocre de La Rural, en Palermo, y tendrá horario de 13 a 20. Habrá demostraciones gratuitas en vivo en los stands y clases magistrales vinculadas con chocolate, decoración de tortas y pastelería. Además, cada entrada habilita el acceso a una de esas clases, con cupos limitados y asignación por orden de llegada.
Qué se podrá encontrar en Expo Cupcakes 2026
La feria se presenta como un espacio para comprar insumos, accesorios, elementos e ingredientes para recetas dulces, tanto para uso hogareño como para negocios. También promete precios directos de fábrica y una propuesta pensada para toda la familia.
Uno de los atractivos de esta edición pasa por la combinación entre la parte comercial y la formativa. No se trata solo de recorrer stands: la organización también suma clases y demostraciones, lo que vuelve a la expo una salida de servicio para quienes quieren abastecerse, inspirarse o sumar herramientas para un emprendimiento. Esta última lectura es una inferencia basada en la oferta oficial publicada.
Cuándo y dónde es Expo Cupcakes en CABA y cómo comprar entradas
- Fechas: 14 y 15 de marzo de 2026.
- Horario: 13 a 20.
- Sede: La Rural, Pabellón Ocre.
- ¿Dónde? Av. Santa Fe 4300, Palermo.
- Entradas: venta online a través de La Rural Ticket.
Cuánto cuestan las entradas para Expo Cupcakes 2026
- Entrada general: $13.000.
- Los menores de 16 años inclusive entran gratis.
- También ingresan sin cargo las personas que presenten CUD junto con el DNI.
- En boletería hay 15% de descuento para jubilados y otro 15% para alumnos de pastelería y repostería.
Cómo comprar entradas para Expo Cupcakes
- Ingresar al sitio oficial de Expo Cupcakes o directamente a La Rural Ticket.
- Buscar el evento “Expo Cupcakes Marzo 2026”.
- Seleccionar la cantidad de entradas.
- Completar los datos solicitados por la plataforma.
- Confirmar la operación y guardar el comprobante.
Qué tener en cuenta antes de ir
Como la entrada incluye la posibilidad de acceder a una clase magistral, conviene llegar con tiempo si la idea es aprovechar ese beneficio, ya que los cupos son limitados y se asignan por orden de llegada. También puede ser una buena salida para recorrer sin apuro, porque la propuesta combina exposición, compras y actividades durante toda la jornada.
