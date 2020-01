Dolores Barreiro. Habla por primera vez de su separación de Matías Camisani

En abril de 2019, ¡HOLA! Argentina dio en exclusiva la noticia de la ruptura. "Es verdad, estamos separados. No voy a decir nada más. Prefiero no hacer declaraciones al respecto", se limitó a decir Dolores en ese momento. Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

Barajar y dar de nuevo. Una frase que puede decirse fácilmente, pero que a veces puede costar bastante llevarla adelante. Sobre todo cuando se trata de una separación después de veintiún años de amor -de "un amor entregado, respetuoso y hermoso"- y cinco hijos en común. Dolores Barreiro (44) está escribiendo un nuevo capítulo de su vida tras la ruptura con Matías Camisani (48). En su primera producción "de soltera", la modelo, empresaria y mamá de Valentino (18), Salvador (16), Milo (14), Suria (9) e Indra (4) revela su presente de transición y reacomodamientos.

-¿Cómo arrancaste el año?

-Bien y con muchos deseos de que este nuevo año sea mejor, con todo más acomodado, tranquilo y el corazón más sano. 2019 fue tan difícil y convulsionado para mí.

-Es también un verano diferente para vos.

-Sí, muy distinto y también muy duro por momentos porque fueron las primeras fiestas que tuvimos que repartirnos para estar con los chicos. Pero creo que de todo se aprende. Para mí, fue muy lindo estar con mis hijos, mis hermanos, mis padres y todos mis primos en Córdoba para Navidad. Muy reparador. Los chicos pasaron Año Nuevo en lo de la abuela de Matías con todos los Camisani y yo con mi hermana Bernardita y amigos en Punta del Este.

-¿Cuánto hace que estás separada?

-Es raro ponerle tiempo a un proceso como la separación. No es de un día para el otro. Pero ya llevamos más de un año formalmente separados.

-¿Están divorciados?

-Por ahora, de este tema elijo no hablar.

-¿Cómo fue la decisión de separarse después de tantos años de amor?

-Como decía antes, el amor, el matrimonio y una separación -en este caso- siempre es una decisión de a dos. Fue un proceso largo, un camino necesario y muy costoso a nivel emocional para los dos. Con Matías tuvimos que aprender a construir una nueva relación para el bienestar de nuestros hijos.

-¿A qué te referís con "un camino necesario"?

-Cuando uno siente que algo no funciona como venía siendo es importante sincerarse y saber tomar distancia a tiempo, aunque duela.

-¿Lo viviste como un fracaso?

-¡Para nada! Creo que tuvimos una historia de amor entregado, respetuoso y hermoso. A Matías lo voy a amar toda mi vida porque siento que nuestro matrimonio fue algo maravilloso, algo que no todo el mundo tiene la dicha de vivir. Y nosotros fuimos muy afortunados de encontrarnos.

-¿Quiénes fueron tus pilares?

-Todo nuestro entorno fue muy contenedor, sobre todo nuestras familias, y en mi caso mis hermanas son un gran pilar.

-¿Cómo están tus hijos?

-Ellos están muy bien y al igual que nosotros, en proceso de reacomodación.

-¿Ninguno se enojó o les reprochó que se hayan separado?

-Tuvieron sus momentos de enojo, pero prefiero no hablar de ellos.

-¿Cómo es hoy tu relación con Matías?

-Matías es una persona muy sensible y amorosa. Estamos bien. Somos padres muy presentes y nos repartimos las tareas de los chicos igual que siempre. Estamos alertas y atentos para lo que ellos necesiten. Lo importante es que, más allá de esta nueva dinámica familiar, los chicos sientan que siempre tanto Matías como yo estamos "en zona de rescate" no bien alguno levante la mano por si le pasa algo o se siente mal.

"Fue un proceso largo, un camino necesario y muy costoso a nivel emocional para los dos. Con Matías (Camisani) aprendimos a construir una nueva relación para el bienestar de nuestros hijos", confiesa. Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

"Vivir enamorado siempre es el mejor estado, pero primero tengo que aprender a estar sola y bien conmigo. Sigo creyendo en la felicidad compartida y en disfrutar en pareja", sostiene. Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

OTRO TIEMPO PARA EL AMOR

-¿Tenés ganas de volver a enamorarte?

-Vivir enamorado siempre es el mejor estado, pero primero tengo que aprender a estar sola y bien conmigo. Veremos qué tiene deparada la vida para mí. Jamás le diría que no al amor. Sigo creyendo en la felicidad compartida y en disfrutar en pareja.

-¿Te escriben muchos hombres desde que estás separada?

-No tantos como la gente imagina.

-Pero ¿te invitan a salir o está difícil?

-Me parece que los hombres están un poco cansados de tener que tomar siempre la iniciativa. Por el momento, sólo salgo con amigos.

-¿Invitarías a un hombre a salir?

-Me parece que estoy hecha medio "a la antigua" para eso. [Se ríe].

-Hace poco se supo que Sharon Stone tenía un perfil en una aplicación para conseguir pareja. ¿Vos serías de la partida?

-No me tienta para nada. Soy una romántica empedernida y creo que es el universo el que se ocupa de unir almas que se atraen y están destinadas a estar juntas.

-¿Te animarías a una cita a ciegas?

-Mmm. No salgo con gente que nunca vi en mi vida.

-Nosotros publicamos unas fotos tuyas en Punta del Este, en las que estás con Santiago Tanoira, un polista...

-¡No tengo novio! ¿Quedó claro? Si cada vez que salga con alguien me van a inventar un novio o van a querer ponerle un rótulo es un verdadero plomazo. Yo espero que los medios sean respetuosos y veo que no siempre es así. Me exponen a mí y a mis hijos sin ninguna necesidad. Creo que siempre fui muy cuidadosa con mi intimidad... Además, ¿no está un poco pasado de moda andar averiguando quién sale con quién o quién se acuesta con quién?

"Cuando uno siente que algo no funciona como venía siendo es importante sincerarse y saber tomar distancia a tiempo, aunque duela", asegura Dolores al hablar de su ruptura matrimonial. Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

"Me parece que los hombres están un poco cansados de tener que tomar siempre la iniciativa. Pero yo no invitaría a salir a un hombre. Me parece que estoy hecha medio 'a la antigua' para eso", admite. Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

VEINTICINCO AÑOS NO ES NADA

-En 2020 se cumplen 25 años desde que empezaste a desfilar.

-¡Cómo pasa el tiempo! Creo que soy una afortunada por la carrera que tuve. Ser modelo para mí siempre fue -y sigue siendo- un mundo de posibilidades en mis manos.

-¿Cuál es el balance?

-Sólo tengo palabras de agradecimiento a mi profesión y a la gente que me crucé en el camino.

-¿Nunca viviste un mal momento o alguna situación de acoso?

-No, siempre recibí respeto.

-¿Te hubiera gustado estudiar alguna carrera formal?

-Empecé Traductorado de Inglés apenas terminé la secundaria, pero ya trabajaba a full y no me daba el tiempo para nada más.

-¿Cómo te cuidás para verte tan espléndida?

-La belleza siempre va de la mano de cómo uno cuida el alma, me gusta la vida sana y simple. Me hago tratamientos no invasivos, llevo una buena alimentación y por supuesto, la alegría, las risas y el baile son grande aliados. ¡Y viajar, siempre viajar!

-Tenés hijos de todas las edades, desde los 18 a los 4. ¿Cómo manejás ese gran abanico?

-Mis hijos son lo mejor de mi vida. Son todos muy diferente y cada uno tiene su problemática, típica de cada edad. Te mentiría si te dijera que es fácil compaginar ese abanico, pero como me dice mi prima Ximena, que es psicóloga: "Dolo, evidentemente tu gran misión en esta vida es ser madre".

-Siempre se te ve muy relajada en tu rol de madre.

-Soy muy relajada y me parece que es la única forma. [Se ríe].

-¿Alguno de los chicos quiere ser modelo?

-La verdad es que son tan hermosos -¡un babero por acá!- que podrían ser modelos, pero a mí no me dijeron nada. Lo que sí tengo claro es que a todos les gusta mucho el arte.

-Valentino, el mayor, ¿sabe qué va a estudiar?

-Producción Musical, por ahora, pero creo que es una edad difícil para tomar determinaciones de por vida. Yo quiero que viaje, conozca el mundo y después vea qué quiere hacer.

"Este año se cumplen 25 años desde que empecé a desfilar. ¡Cómo pasa el tiempo! Soy una afortunada por la carrera que tuve", dice. Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

Dolores con sus cinco hijos, Valentino (18), Salvador (16), Milo (14), Suria (9) e Indra (4), al volver de Ascochinga, Córdoba, donde pasaron Navidad. Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

