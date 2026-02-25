Los sabores de Wong Kar-Wai: cuándo y dónde probar platos de edición limitada inspirados en la obra del cineasta chino

Después de 14 años de espera, se estrena la primera serie original del cineasta Wong Kar-wai. Se trata de Blossoms Shangai, un trabajo esperado por los amantes del cine de autor y del director chino, responsable de filmes de culto como In The Mood for Love (2000) y Chungking Express (1994). La serie se podrá ver en la Argentina por la plataforma de streaming on-demand Mubi a partir del jueves 26 de febrero, con 10 nuevos episodios cada mes.

Por el lanzamiento de la serie y en un crossover de gastronomía y el cine, en Buenos Aires se prepara un pop-up en Tony Wu. La acción consiste en un menú especial con platos de edición limitada inspirados en la serie.

La cantina china -inspirada en la estética del cineasta, con su contraste de colores y luces neón- homenajea su obra e invita a disfrutar del universo de Wong Kar-wai a través de su decoración, sabores y aromas.

Del 26 de febrero al 1 de marzo, el restaurante chino contará con recetas fuera de carta inspiradas en la serie, como el Shanghái Shengjian Bao un bao al vapor y luego sellado, relleno de cerdo jugoso ($19.888); el Cu Chao Mían Shanghái Noodles, noodles salteados con cerdo, vegetales y salsa de soja ($28.888); el Songshu Guiyu -para compartir-, pesca del día entera, frita y bañada en una salsa agridulce a base de ananá, ají y jengibre ($43.888); y de portre, el Mango Tres Leches con perlas de tapioca ($14.888).

Atentos a las costumbres, en la cantina cuidan los detalles: en la numerología china, el 888 representa prosperidad y riqueza. Además, la plataforma de streaming otorgará un mes de suscripción gratuita a quienes vayan a probar estos platos.

Blossoms Shangái marca la primera incursión de Wong Kar-wai en la televisión y el streaming. Ambientada en la Shanghái de los años 90, la serie está basada en la premiada novela Blossoms de Jin Yucheng y sigue el ascenso de un hombre común, Ah Bao, en su transformación hasta ser conocido como el célebre magnate Sr. Bao. La ficción muestra su relación con su mentor Tío Ye, la ayuda de una funcionaria y de Li Zi, la dueña de un restaurante y cómo todo cambia cuando aparece una misteriosa mujer con su establecimiento, The Grand Lisbon.

Con el sello de Wong Kar-wai

En las obras de Wong Kar-wai (Chungking Express o Blueberry Nights con Jude Law y Norah Jones), la comida y los restaurantes son parte esencial de la trama, como un personaje extra, generando encuentros y conversaciones silenciosas. Y esta no es la primera vez que el cineasta incursiona en la gastronomía. Ya en 2025 Wong Kar Wai se asoció con Prada para ofrecer una experiencia gastronómica, Mi Shang (“Obsesionarse”, en chino), un restaurante en Asia. Ubicado en una mansión histórica de 1918 en Shanghái, el director estuvo detrás del diseño. Para comer y disfrutar de cócteles, en un lugar ambientado con una estética digna de sus películas In the mood for love o Happy Together.

Hoy, para ponerse a tono con el universo del cineasta chino, en Mubi se puede ver In The Mood for Love, ambientada en Hong Kong en 1962, Chungking Express, la película que filmó en 23 días. O El sabor de la noche (2007), el filme con Jude Law y la cantante Norah Jones.