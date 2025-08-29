Dr. Abel Lera, veterinario de Florida: ¿cómo detectar si un perro tiene parásitos?

Una de las mayores preocupaciones de las familias con mascotas es que se infecten con bacterias. En esos casos, es clave identificar el problema lo antes posible. Ante ese panorama, el veterinario de Florida, Abel Lera, reveló cuáles son los síntomas más frecuentes pueden indicar la presencia de parásitos en los perros para poder detectarlos a tiempo.

Las claves para identificar si un perro tiene parásitos

Los parásitos pueden ser un problema grave en los perros, especialmente en los cachorros que pueden sufrir anemia y tener dificultades para crecer. En ese contexto, el especialista Abel Lera, del centro veterinario Heron Lakes, de Coral Springs, compartió un video en el que explicó cómo se contagian los gusanos intestinales y cuáles son los síntomas que presentan las mascotas al tenerlos.

El veterinario Lera explicó que los síntomas más frecuentes en perros son parásitos son diarrea, vómitos y letargo Captura YouTube

“Los animales debilitados o aquellos que tienen un sistema inmunitario deficiente son más propensos a experimentar parasitismo intestinal severo y mostrar signos clínicos debido a los gusanos”, apuntó el experto.

De acuerdo a Lera, los síntomas presentes en un perro que tiene parásitos pueden ser:

Vómitos

Diarrea

Letargo

Convulsiones, en algunos casos

En caso de algunos de esos síntomas, desde centro veterinario Heron Lakes recomendaron acudir a un profesional.

Por otro lodo, el veterinario señaló que el gran problema de los parásitos es que, tanto en las mascotas como en los humanos, pueden realizar lo que se denomina migraciones aberrantes. Eso significa que pasan de los intestinos a lugares extraños del organismo como el corazón, el cerebro, los ojos, el hígado o los riñones.

Cómo se contagian los parásitos en los perros

Lera explicó que los parásitos se transmiten mediante la “vía oral fecal”, es decir, de las heces de un perro a otro mediante la boca u hocico del animal. Por ejemplo, puede pisar excremento con su pata, luego lamerla y contraerlos. Además, los huevos microscópicos parasitarios pueden quedar en el césped luego de que las heces se desintegren.

“Si el perro está oliendo el césped húmedo, le queda un huevo en su hocico y luego lo lame, tendrá el huevo del parásito en los intestinos”, describió Lera.

Los perros contraen los parásitos vía oral de las heces de otros animales FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

Además, el especialista advirtió que los perros pueden contagiarle los parásitos a las personas. “Esta es una de las condiciones de lo que llamamos zoonótica, lo que significa que puede transmitirse de animales a los seres humanos”, apuntó.

Radicado en Florida, el veterinario explicó que los gusanos intestinales más comunes en el estado son:

Gusanos gancho: pequeños y blanquecinos.

pequeños y blanquecinos. Gusanos látigo: son finos adelante y más gruesos atrás.

son finos adelante y más gruesos atrás. Gusanos cinta: no se contagian típicamente, sino que los perros los contraen al masticar pulgas.

La forma correcta de realizar un análisis de materia fecal de los perros

Lera indicó que para confirmar si una mascota tiene parásitos, se realiza un análisis de sus haces. Casi siempre se les solicita a los dueños de los pacientes tomar las muestras una vez que el animal defecó.

Para confirmar si una mascota tiene parásitos se realiza una análisis de materia fecal Captura YouTube

“La razón por la que preferimos hacer eso es porque ponerle un tubo en el recto a un perro puede ser una experiencia traumática, especialmente cuando son jóvenes”, señaló.

El veterinario explicó que el pote para la muestra no necesariamente debe estar lleno, sino que puede contener la mitad de un pulgar. “La miramos bajo el microscopio y buscamos parásitos o huevos de parásito”, aclaró.

En caso de no hallar rastros de parásitos en las heces, se realiza una prueba de antígeno donde se comprueba el material de ADN de los gusanos. “Incluso si no se ven los huevos en el microscopio, se utiliza la materia para una muestra de ADN”, remarcó.