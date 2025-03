Es latina, cuida perros en EE.UU. y cuenta que es uno de sus “trabajos preferidos”: cuánto gana

Karolyi, una joven latina que vive en Estados Unidos y se dedica a cuidar perros, contó en sus redes sociales que realiza esta actividad varias veces por semana. “Este es uno de mis trabajos preferidos”, dijo. Y compartió con sus seguidores lo que ganó gracias a esta tarea en dos semanas.

Cómo es su trabajo como cuidadora de perros y cuánto gana

Karolyi detalló en un clip que subió a su cuenta de TikTok (@karollyi26) las tarifas que recibió por sus últimos trabajos. Uno de los casos que mencionó fue el de Meek, un perro al que cuidó por una noche y que le generó un ingreso de 42 dólares, más una propina de US$20. “Él estaba acostumbrado a hacer sus necesidades fuera de casa. La verdad se portó muy bien”, explicó.

Esto ganó una joven latina como cuidadora de perros

En otra ocasión, se hizo cargo de una perra llamada Nala durante ocho noches, por lo que recibió un total de US$275. Como su dueño quedó conforme con el servicio, le pidió extender la estadía de su mascota por dos noches más, lo que sumó otros US$78. “Así que en total fueron US$353″, comentó.

Otro de los perros que tuvo bajo su cuidado fue Milo, que se quedó con ella seis noches. Por ese trabajo, cobró US$210, además de una propina de US$42. “Milo también era muy juicioso, pero ese sí no se le podía dejar nada por ahí porque todo quería morder”, advirtió.

Esta es la parte más difícil de cuidar mascotas

Más allá de los ingresos que le genera este trabajo, Karolyi explicó que lo más complicado de su trabajo no tiene que ver con el esfuerzo físico o la responsabilidad de atender a los perros, sino con el cariño que llega a desarrollar por ellos. “La verdad lo más difícil de cuidar a Nala fue cuando tuve que entregarla, porque sufrí demasiado, se me hizo muy duro porque me encariñé demasiado con ella”, admitió.

Otros clientes de la joven, que dice que cuidar perros es uno de los trabajos que más le gusta hacer en EE.UU. TikTok:@karollyi26

Según explicó, ese vínculo se profundizó porque la perra le recordaba a su propia mascota. “Los que me conocen saben que tengo un pitbull que se parece mucho a ella y me encariñé”, relató.

Cuáles son las responsabilidades de un cuidador de perros

La joven aclaró en su video, que se hizo viral, que este es un empleo ideal para los amantes de los animales. “Recuerden que este es un trabajo para las personas que de verdad aman a los animales y les tienen paciencia”, aclaró.

Entre las tareas que implica su trabajo, mencionó varias actividades esenciales para procurar el bienestar de los perros:

Sacarlos a pasear

Jugar con ellos

Alimentarlos

Observar su comportamiento y necesidades

Además, la joven resaltó la importancia de la comunicación con los dueños. “Hay que preguntarle a los clientes antes si los perros se pueden dejar solos, si tienen algún cuidado en especial, si hacen sus necesidades fuera y si se llevan bien con otros animales o con las personas”, explicó.

Meek, uno de los perros que cuidó en la semana TikTok:@karollyi26

Karolyi también señaló el detalle especial que tiene con los dueños de las mascotas que cuida. “Yo siempre les regalo una foto a cada cliente nuevo para que vuelvan a confiar en mí y vuelvan a traer sus perros conmigo”, reveló.