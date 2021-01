Justin Bieber sorprendió con un impensado cambio con sus tatuajes

La estrella de pop tiene más de sesenta diseños de tinta sobre la piel que se viene haciendo desde hace una década Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de enero de 2021 • 09:07

Desde que Justin Bieber, de 25 años, se hizo su primer tatuaje sobre la cadera izquierda hace diez años atrás, la estrella del pop agregó decenas de diseños en todo su cuerpo: dibujos que van desde un león y un oso pardo hasta una cruz y un retrato de Jesús.

El músico sorprendió hace unos días con el estreno del video Anyone, donde interpreta a un boxeador libre de tinta sobre la piel. A propósito de la extraña imagen para los fans, Bieber publicó en Instagram un time lapse del largo proceso de maquillaje al que se sometió para tapar todos sus tatuajes: los del torso, los de los brazos, los del cuello y los de las piernas.

En la publicación, Bieber, vestido solo con ropa interior blanca Calvin Klein, escribió "No hay tatuajes para el video de Anyone". Allí interpreta a un boxeador que se entrena y se enfrenta a un poderoso oponente al mejor estilo Rocky Balboa. La actriz Zoey Deutch -The Politician- representa a la novia de Bieber que lo apoya en su objetivo de salir campeón.