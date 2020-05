El cantante, quien se casó con Hailey Baldwin en 2018, hizo esa profunda confesión en diálogo con sus fans Crédito: Instagram

En plena cuarentena por la pandemia de coronavirus , Justin Bieber realiza en Facebook una serie de videos live con su esposa, la modelo Hailey Baldwin, titulado The Biebers on Watch.

En la más reciente edición, la pareja fue consultada por sus fanáticos acerca de qué harían si pudieran volver el tiempo atrás.

En primera medida, el cantante respondió que no se arrepiente de nada. "Creo que aprendés de todas las cosas que te pasan y eso te convierte en la persona que sos hoy", aseguró, pero hizo una salvedad respecto a su vínculo con Hailey, al confesar que le hubiese gustado llegar virgen al matrimonio.

"Si pudiera volver atrás, no enfrentarme a todo ese dolor y a esas dificultades que experimenté, probablemente me hubiera reservado hasta el matrimonio", expresó. "El sexo puede confundirlo todo cuando te estás acostando con alguien. Nosotros estuvimos en esa situación y sabemos que es así", añadió, en relación a la primera tumultuosa etapa de su romance con Baldwin.

Recordemos que el músico reconoció haber lastimado mucho a su entonces novia. "A Hailey le dije antes de salir de gira en 2016, cuando ya estábamos pasando mucho tiempo juntos, que aún estaba sufriendo mucho y que tenía que solucionar ciertas cosas y, por tanto, no estaba listo para comprometerme con ella. No quería decirle una cosa y acabar haciendo justo lo contrario. Ya había hecho eso mismo en el pasado y fui honesto con ella, le expliqué que no estaba listo para ser fiel, aunque quisiera serlo, pero aún no estaba en ese punto", había declarado Justin respecto a la oscura etapa de su vida, en la que lidió con adicciones y depresión.

Finalmente, se reconectó con la modelo, con quien se casó legalmente en 2018 en un juzgado de Nueva York, pero con quien realizó la fiesta al año siguiente, cuando Bieber ya estaba recuperado de un tratamiento de salud mental. La celebración se llevó a cabo en Carolina del Sur , a la que acudieron algunas celebridades como Kendall Jenner y Camila Morrone.

Asimismo, el año pasado, el cantante de "Yummy" publicó una carta en sus redes en la que hizo un mea culpa sobre su trato hacia sus parejas. "Comencé a consumir drogas fuertes a los 19 y a cometer abusos en todas mis relaciones. Estaba resentido, era irrespetuoso con las mujeres, y estaba enojado. Me distancié de todos los que me amaban. Sentía que nunca iba a poder cambiar. Me llevó años dejar atrás todas esas malas decisiones, arreglar relaciones rotas y cambiar mis hábitos para vincularme", se sinceró.

"Sentía que nunca iba a poder cambiar. Me llevó años dejar atrás todas esas malas decisiones, arreglar relaciones rotas y cambiar mis hábitos para relacionarme. Afortunadamente fui bendecido con gente extraordinaria que me ama por lo que soy. Y ahora estoy navegando por la mejor temporada de mi vida: el matrimonio", contó Justin en su descargo epistolar.