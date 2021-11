Eclipse de luna llena en Tauro: qué te depara según tu signo del zodíaco

Todos los años hay eclipses lunares y eclipses solares, que dependen de la relación entre el Sol y la Luna en el calendario lunar. Este viernes 19 de noviembre, en la madrugada, hay eclipse lunar parcial, que coincide con la Luna llena en Tauro y se lo llama “Luna de sangre” por su efecto visual: se ensombrece la Luna y como parte del proceso -este eclipse será el de mayor duración en el último tiempo- adquiere para la mirada terrestre un tono rojizo.

Se trata del último de los dos eclipses lunares previstos para este 2021 (el primero fue el 26 de mayo) y el tercero de los cuatro eclipses pronosticados para el año (el último será el eclipse solar del 4 de diciembre). En la Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay el fenómeno astronómico será visible a partir de las 3 de la madrugada. Más allá de lo óptico y lo técnico, es interesante sintonizarlo como evento astrológico porque energéticamente nos atraviesa a todos y a todas: marca un cambio de posiciones entre lo que está oculto y lo que se expresa por la relación entre el Sol —que ilumina— y la Luna —que cierra y protege—.

Antes, una advertencia: no sirve pensar en el eclipse de forma aislada, y tampoco por fuera del despliegue de conciencia que cada carta natal propone. Los eclipses marcan ciclos y se relacionan con otros movimientos en el cielo. Por ejemplo, este eclipse es el primero de una serie de eclipses en los ejes Tauro-Escorpio que signará el 2022 y el 2023; y en particular, este evento cierra: trae un corte y un cambio porque hay algo nuevo que quiere emerger.

Otro aspecto fundamental es considerar en qué grado matemático sucede y buscar en la propia carta natal dónde está ese grado (es decir, en qué casa zodiacal está, si hay un planeta allí, si este tiene aspectos que lo vinculen con otros planetas). Este eclipse se da en el grado 27 de Tauro y tiene mayor efecto en los signos fijos, es decir, en Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. En cualquier caso, para ver qué zona de la propia carta natal activa es necesario conocer el ascendente. Para saberlo, hay varios sitios en internet que lo responden a partir de la fecha, hora y lugar de nacimiento.

Aries

Para el Sol en Aries, este eclipse pide entrar en contacto con nuevos y viejos duelos, animarse a darle una nueva vuelta a procesos emocionales que insisten. Para el ascendente en Aries, se activa la zona de la carta natal asociada a los recursos y esto ilumina que tu principal recurso sos vos. Buen momento para valorizarte y dejar de disminuirte.

Tauro

Para el Sol en Tauro, este eclipse moviliza capas profundas de heridas infantiles y muy primarias que puede ser interesante oír para incorporarlas y dejar de negarlas. Es bueno saberlo para llevar allí la consciencia y trabajarlo. Para el ascendente en Tauro, se activa la zona de la carta natal asociada a la identidad y esto pone de relieve que es momento de soltar el control posesivo y aceptar la importancia de algunos temas económicos.

Géminis

Para el Sol en Géminis, este eclipse lleva su energía al ámbito de la salud y los hábitos cotidianos. Es una oportunidad para ponerse al día con los pendientes y revisar métodos que ya no funcionan en la gestión del tiempo. Para el ascendente en Géminis, se activa la zona de la carta natal asociada a los finales y trae preguntas sobre qué etapas y ciclos están concluyendo hace unos meses y cuáles empiezan a cerrar.

Durante un eclipse lunar, la Luna se puede tornar rojiza BBC Mundo

Cáncer

Para el Sol en Cáncer, el eclipse pone en relación lo propio con lo ajeno, puede sentirse como un momento de gran comunión y/o fusión o bien como lo contrario: un anhelo de separación y ruptura. Para el ascendente en Cáncer, el eclipse ilumina la zona de la carta natal asociada a los proyectos colectivos y exhibe la importancia de mantener y alimentar los grupos de afinidad; de encontrarse con viejas o nuevas amistades.

Leo

Para el Sol en Leo este eclipse pide sintonizar con la esfera familiar, puede sorprender un cambio de idea con respecto a la pertenencia o la tradición. Para el ascendente en Leo, se activa la zona más alta de la carta natal, el medio cielo, y es buen momento para asumir la propia ambición y ejercitar no sólo el rol de líder sino también el de autoridad.

Virgo

Para el Sol en Virgo, este eclipse ilumina aquellos patrones retentivos y repetitivos que traban el avance. Puede ser una buena oportunidad para trabajarlo desde la consciencia, encontrar la forma de tomarse las cosas más livianamente. Para el ascendente en Virgo, se activa la zona de la carta natal asociada al extranjero y la trascendencia. Es buen momento para empezar a organizar un viaje largo y también para conectar con la confianza en que hay algo mayor, que no todo puede ser controlado o calculado.

Libra

Para el Sol en Libra, este eclipse posiblemente ponga en escena temas económicos; puede funcionar como un diagnóstico o como un impulso. Para el ascendente en Libra, se activa la zona de la carta natal asociada a la intimidad y la sexualidad. Es buen momento para conectar con el placer sensual y sensorial, buscar cuál es la forma propia, ya sea personal o compartida para el disfrute.

Escorpio

Para el Sol en Escorpio, marca el nacimiento de una nueva faceta de la identidad, puede ser disruptivo incluso para tus propios parámetros porque sin duda tiene una impronta desconocida y radicalmente distinta. Para el ascendente en Escorpio, este eclipse activa la zona de la carta natal asociada a la pareja. Es buen momento para sincerarte con vos con respecto a tu situación vincular, para trabajar la vulnerabilidad y la ilusión de control.

Sagitario

Para el Sol en Sagitario es momento de cierre, hay algo que tiene que morir internamente para tocar fondo y renacer; romper con lo cristalizado, asumir lo estancado. Para el ascendente en Sagitario, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la rutina y lo cotidiano. En este caso, el eclipse ayuda a tomar consciencia de qué hábitos ayudan en el día a día y cuáles dispersan y desvían del camino que se quiere seguir.

Capricornio

Para el Sol en Capricornio este eclipse pone en escena si la dinámica de trabajo colectiva funciona o no, se evidencia si los intereses son compartidos o no. También es buen momento para trabajar la vulnerabilidad. Para el ascendente en Capricornio, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la identidad y pide bajar la omnipotencia, aceptar que todo no se puede porque hay un cuerpo que está acusando su cansancio.

Acuario

Para el Sol en Acuario, este eclipse es ideal para no desatender la propia ambición, para reconectar con objetivos personales y profesionales aunque eso implique un esfuerzo extra en estos tiempos difíciles. Para el ascendente en Acuario, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la familia y puede ser un buen momento para abandonar ideales y modelos, para intentar dar inicio a una época más libre en cuanto a los mandatos.

Piscis

Para el Sol en Piscis, este eclipse trae un gran y simple interrogante: para qué se hace lo que hace cada día. Puede ser una oportunidad para tocar fondo y luego volver a emerger, con más fuerza y confianza. Para el ascendente en Piscis, se ilumina la zona de la carta natal asociada a la comunicación y la forma de procesar los pensamientos. Puede ser un buen momento para pensar qué preguntas piden ser formuladas: ya sea con vos o animarte con una pregunta pendiente a alguien de tu entorno.