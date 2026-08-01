Las efemérides del 1° de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que se celebra el Día de la Pachamama o Madre Tierra.

La fecha, que proviene de los pueblos originarios de varias naciones de América Latina, consiste en una ofrenda a la naturaleza personificada como la Madre Tierra. En distintas zonas, como el norte argentino, los rituales para pedir abundancia y agradecer incluyen beber siete sorbos ―tres tragos, uno largo, un vaso entero, y siempre en ayunas— de caña con ruda, una hierba aromática de fuerte sabor.

Día de la Pachamama

Unidos bajo la identidad de los pueblos andinos originarios, distintas comunidades presentes en países como la Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú piden, además, la conservación de la biosfera a nivel global.

El primer día de agosto marca el inicio de una festividad esencial en la cultura andina de la Argentina y el resto de Latinoamérica: el Día de la Pachamama (Imagen ilustrativa) Juan Karita - AP

Efemérides del 1° de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?