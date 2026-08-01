Efemérides del 1° de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?
Este sábado es el Día de la Pachamama o de la Madre Tierra, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
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Las efemérides del 1° de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que se celebra el Día de la Pachamama o Madre Tierra.
La fecha, que proviene de los pueblos originarios de varias naciones de América Latina, consiste en una ofrenda a la naturaleza personificada como la Madre Tierra. En distintas zonas, como el norte argentino, los rituales para pedir abundancia y agradecer incluyen beber siete sorbos ―tres tragos, uno largo, un vaso entero, y siempre en ayunas— de caña con ruda, una hierba aromática de fuerte sabor.
Unidos bajo la identidad de los pueblos andinos originarios, distintas comunidades presentes en países como la Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú piden, además, la conservación de la biosfera a nivel global.
Efemérides del 1° de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1936 – Nace Yves Saint Laurent, diseñador de moda y empresario francés.
- 1948 – Nace Jorge Maronna, integrante de Les Luthiers.
- 1963 - Nace María Gabriela Epumer, guitarrista, bajista y cantautora argentina, miembro de Viudas e Hijas de Roque Enroll.
- 1978 - Boca Juniors gana por primera vez la Copa Intercontinental, ante el Borussia Mönchengladbach.
- 1978 - Nace la cantante Juliana Gattas del grupo Miranda!.
- 1981 – Se lanza el canal MTV.
- 1999 - El futbolista uruguayo Enzo Francescoli tuvo su partido de despedida, en un estadio Monumental repleto.
- 2004 – Un incendio en un supermercado en las afueras de Asunción mata a más de 400 personas.
- 2014 – Muere Carlos Galván, bandoneonista, director de orquesta y compositor argentino de tango.
- 2015 – Muere Stephan Beckenbauer, futbolista alemán.
- 2015 – Muere Cilla Black, música y presentadora estadounidense.
- Se celebra el Día de la Pachamama.
- Se celebra el Día Mundial de la Alegría.
- Se celebra el Día de Spiderman.