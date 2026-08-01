Día de la Pachamama: por qué cada 1° de agosto se toma caña con ruda

El Día de la Pachamama, también conocido como Pachamama Raymi, se celebra cada 1° de agosto en distintas regiones de América del Sur. Se trata de una fecha que marca el inicio del llamado Mes de la Tierra y, un período en el que tradicionalmente se llevan a cabo ciertas costumbres en agradecimiento a la Madre Tierra.

Es una jornada en la que los pueblos originarios realizan ceremonias, ofrendas y rituales. Algunos de estos se popularizaron y miles de personas los adoptan, con el objetivo de renovar sus deseos y manifestar un nuevo comienzo de ciclo. La toma de caña con ruda es, hasta la fecha, uno de los ritos más reconocidos y reproducidos por la población.

La tradición indica que debe beberse en ayunas

¿Por qué se celebra hoy?

Para comprender esta jornada, es necesario conocer el significado de la palabra Pachamama. Proviene de las lenguas quechua y aimara. El término “pacha” refiere a tierra, mundo, tiempo o universo, mientras que “mama” significa madre. De esta manera, la también denominada Madre Tierra es para muchos una figura vinculada a la fertilidad, la protección, la abundancia y el equilibrio entre las personas y la naturaleza.

Es por este motivo que desde hace siglos, los pueblos indígenas de los Andes comenzaron a venerarla. Estas civilizaciones consideraban a la Tierra como una fuente de vida que debía ser respetada y agradecida. La Pachamama era la encargada de proveer alimentos y recursos, elementos esenciales para el desarrollo de los locales.

El 1° de agosto coincide con uno de los períodos más fríos y secos del año en la región andina, por lo que, según las creencias ancestrales, es el momento en que la Pachamama se renueva tras el invierno. De esta manera, se cree que se debe mostrar gratificación y pedidos de protección para el nuevo ciclo agrícola y comunitario.

A través de diferentes costumbres se pide salud, bienestar, prosperidad, buenas cosechas y condiciones climáticas favorables. La fecha también simboliza una renovación espiritual, por lo que muchas personas aprovechan la jornada para reflexionar sobre los ciclos de la vida y enunciar nuevos deseos. Entre las ofrendas más frecuentes se encuentran granos, frutas, pan, comidas caseras y bebidas. En algunas regiones también se utilizan hojas de coca, chicha, alcohol o cigarrillos, acompañados por música, bailes y reuniones comunitarias.

Todos los 1 de agosto, miles de argentinos toman caña con ruda en ayunas para celebrar el Día de la Pachamama

¿Por qué cada 1° de agosto se toma caña con ruda?

Una de las tradiciones más populares asociadas al Día de la Pachamama es la de beber caña con ruda. Esta costumbre tiene una fuerte presencia en provincias como Corrientes y Misiones, aunque con el tiempo se extendió a otras regiones del país.

La preparación consiste en una bebida elaborada a base de caña alcohólica macerada con hojas de ruda. Según las creencias populares, esta combinación posee propiedades protectoras y purificadoras, capaces de atraer buena salud, alejar la mala suerte y favorecer las energías positivas durante el resto del año.

La tradición indica que debe beberse en ayunas, generalmente durante la noche del 31 de julio o en la mañana del 1.º de agosto. Existen otras corrientes que indican que el ritual puede realizarse hasta el 15 de agosto.