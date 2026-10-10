Efemérides del 10 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de la jornada incluyen el Día Mundial Contra la Pena de Muerte, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
- 4 minutos de lectura'
Las efemérides del 10 de octubre agrupan eventos y celebraciones que pasan un día como hoy, entre los que se destaca el Día Mundial Contra la Pena de Muerte.
La fecha, impulsada en 2003 por la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, busca abolir esta condena en todos los países del mundo. Si bien, según datos de Amnistía Internacional, más de dos tercios de los países del mundo abolieron la pena de muerte en su legislación o en la práctica, todavía quedan más de una cincuentena de Estados donde el mismo es legal. En 2023, esta organización tuvo noticia de 1153 ejecuciones: un aumento del 31% respecto de las 883 de 2022. Sin embargo, este análisis también marca un descenso significativo en el número de países que llevaron a cabo ejecuciones, que pasó de 20 en 2022 a 16 en 2023. La mayoría de las ejecuciones contabilizadas se produjeron en China, Irán, Arabia Saudí, Somalia y Estados Unidos, por ese orden. Sin embargo, el número concreto de muertes decretadas judicialmente es incierto, ya que tanto China como otros países donde se aplica, como Corea del Norte y Vietnam, rodean estos procesos de secretismo. Amnistía Internacional también resalta que el número de condenas a muerte impuestas en todo el mundo en 2023 aumentó un 20%, elevando el total a 2428.
Efemérides del 10 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1813 – Nace Giuseppe Verdi, compositor de óperas.
- 1830 – Nace Isabel II de España.
- 1856 – Muere Vicente López y Planes, autor de la letra del Himno Nacional Argentino.
- 1897 – Se sintetiza el ácido salicílico, predecesor de la aspirina.
- 1911 – La Dinastía Manchú pierde el trono en China: inicio de la Revolución republicana en China liderada por Sun Yat Sen.
- 1918 – Nace Thelonious Sphere Monk, reconocido pianista de jazz.
- 1924 – Nace Ed Wood Jr., cineasta.
- 1927 – Se inaugura la primera sección de la Fábrica Militar de Aviones.
- 1930 – Nace Harold Pinter, dramaturgo, guionista, poeta, actor, director y activista político inglés. Ganó el Premio Nobel de Literatura.
- 1934 – Empieza en Buenos Aires el XXXII Congreso Eucarístico Internacional.
- 1955 – Nace David Lee Roth, cantante estadounidense de Hard rock.
- 1985 – Muere Orson Welles, actor y cineasta estadounidense.
- 1986 – Muere Antonio Di Benedetto, periodista y escritor argentino.
- 1991 – Nace Lali Espósito, actriz y cantante argentina.
- 2004 – Muere Christopher Reeve, actor, director de cine y activista estadounidense.
- 2009 – El Poder Ejecutivo promulga la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de medios, sancionada ese día por el Congreso Nacional.
- 2009 – Muere Luis Aguilé, cantante hispano-argentino.
- 2010 – Se disuelven las Antillas Neerlandesas y se constituyen Curazao y San Martín en países autónomos dentro del Reino de los Países Bajos.
- 2010 – Muere Solomon Burke, músico de soul estadounidense.
- 2014 – Malala Yousafzai y Kailash Satyarthi reciben el Premio Nobel de la Paz.
- 2015 – Mueren 102 personas y más de 200 resultan heridas en un atentado yihadista cuando se manifestaban por la paz en Ankara (Turquía).
- 2018 – En Estados Unidos, el huracán Michael de la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico se fortaleció como un huracán categoría 4 y tocó tierra en el estado de Florida dejando un total de 57 muertos y daños millonarios de $25 mil millones.
- 2024 - Rafael Nadal anuncia que se retira del tenis.
- Día Mundial de la Salud Mental.
- Día Mundial contra la Pena de Muerte.
- Día Nacional del Técnico.
- Día Nacional de la Danza.
- 1
- 2
Buscan voluntarios para vivir gratis en Trevelin a cambio de trabajar en una granja, cuidar un niño y alojarse en una casa de tierra
- 3
Una mujer de 61 años rompió un récord mundial tras hacer la plancha durante cinco horas
- 4
En fotos. Todos los invitados a Arte, Cultura y Diplomacia Pública en Recoleta