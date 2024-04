Efemérides del 11 de abril: ¿qué pasó un día como hoy?

Escuchar

Las efemérides del 11 de abril reúnen una serie de eventos que pasaron un día como hoy, jueves en el que se celebra Día Mundial del Parkinson o Día del Mal de Parkinson.

En esta fecha que busca concientizar a la población mundial sobre esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a 1 de cada 100 personas en el mundo y es uno de los problemas neurológicos más frecuentes, luego del Alzheimer. Así se visibilizan cuáles son sus síntomas, que suelen pasar desapercibidos al principio y que se manifiestan generalmente a partir de los 55 años.

El Párkinson es una afección degenerativa del cerebro asociada a síntomas motores

Fue en 1997 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró esta fecha. Lo hizo en honor al nacimiento de James Parkinson, un médico clínico, neurólogo, sociólogo y paleontólogo británico, que en 1817 fue la primera persona en diagnosticar esta enfermedad que actualmente lleva su nombre. En su libro An Essay on the shaking palsy realizó un estudio extenso sobre una parálisis agitante que presentaba temblores y otros síntomas. El neurólogo francés Jean Martin Charcot decidió denominar a esta enfermedad como Parkinson, 60 años más tarde.

¿Qué pasó un 11 de abril?

1828 - El coronel Ramón Estomba funda la ciudad de Bahía Blanca, a la que nombró como Fortaleza Protectora Argentina, con el objetivo de resguardar el ganado codiciado por los pueblos originarios y la costa de la flota brasilera.

1854 - Se sanciona en Buenos Aires la primera Constitución escrita. Así abandona su condición política de provincia y es reemplazada por la de Estado. Esto justificó su aislamiento durante el resto de la década.

1870 - Asesinan al general y político Justo José de Urquiza en su residencia del Palacio San José. Fue varias veces gobernador de la provincia de Entre Ríos y presidente de la Confederación Argentina.

1919 - Fue fundada la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como consecuencia del Tratado de Versalles. El objetivo de la OIT era lograr una expansión global de los derechos de los trabajadores.

1921 - Primera transmisión por radio de un acontecimiento deportivo. Se trató de un combate de boxeo en el Motor Square Garden de Pittsburg, Estados Unidos.

1955 - El Taekwon-do es reconocido como arte marcial en Corea. Su fundador es el General Choi Hong Hi.

1961 – Israel comienza el juicio contra Adolf Eichmann, oficial nazi.

1970 - Lanzamiento de Apolo XIII, séptima misión tripulada por la NASA y tercera con destino a la Luna. No pudo completarse debido a una explosión que causó un escape de oxígeno. Esto dio lugar a la popular frase “Houston, tenemos un problema”.

1970 - Sandro se convierte en el primer cantante latinoamericano en dar un recital en el Felt Forum del Madison Square Garden de la ciudad de New York. El recital fue transmitido en directo por Canal 9.

1987 - Nace Joss Stone, destacada cantautora inglesa de Soul, R & B y Blues, quien saltó a la fama a sus 16 años.

2002 - Un golpe de Estado saca a Hugo Chávez del poder por 48 horas. Quien asumió en su lugar fue Pedro Carmona Estanga, presidente de la Federación de las Cámaras de Comercio y de Industria Fedecámaras: el principal gremio empresarial del país.

2009 - A los 81 años, muere la escritora española María del Socorro Tellado López, autora de novelas y relatos de literatura romántica. Obtuvo un Récord Guinness por ser autora de más de 4.000 títulos y vender más de 400 millones de ejemplares.

2014 - Muere a los 84 años el reconocido actor y director de teatro Alfredo Alcón, quien actuó en películas, telenovelas, obras de teatro argentinas y españolas.

2015 - Primera reunión histórica, en más de medio siglo, entre un presidente de Estados Unidos y uno de Cuba. Se trató de un encuentro bilateral entre Barack Obama y Raúl Castro en Panamá.

2018 - Se estrella un avión militar cerca de Argel. A causa del terrible accidente, mueren 257 personas.

2021 - Muere el periodista y conductor Mauro Viale.

LA NACION