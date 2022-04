Un año sin Mauro Viale: el legado de un verdadero animal periodístico

El 11 de abril de 2021 murió el periodista Mauro Viale. Murió de una trombosis que le provocó un infarto masivo en el sanatorio Los Arcos, en Palermo, donde se encontraba internado luego de contraer coronavirus y verse afectado por una neumonía bilateral. A pesar de que había presentado una mejoría, sufrió el peor desenlace. La noticia de su muerte fue confirmada por el conductor Rolando Graña durante la edición de GPS. “Mauro, nuestro querido Mauro, con quien hemos compartidos tantos programas, tantas horas, tantas coberturas, tantos móviles, tantas discusiones en cámara y fuera de cámara, se nos fue”, informó el periodista de América.

No exageraba. Mauro Viale tuvo infinidad de horas de trabajo a lo largo de su extensa trayectoria en la radio, la televisión y la prensa gráfica. Se convirtió en una figura popular para espectadores de distintas generaciones que lo siguieron (como lo criticaron). Conocida la noticia de su muerte, todos los programas de radio, de televisión y la prensa escrita fueron sumando detalles, anécdotas y testimonios de su trayectoria en los medios. Lo mismo hizo LA NACION con una sentida nota necrológica que destaca su extenso recorrido.

Mauro Viale

Sus comienzos en la televisión fueron a principios de los años 70, en el viejo Canal 7, luego reconvertido en ATC (Argentina Televisora Color). Primero como cronista y, luego, como comentarista de los partidos de primera que se emitían por entonces en ese canal. Una de sus primeras anécdotas fue la entrevista que sostuvo con Oscar Bonavena mientras el recordado “Ringo” sostenía una discusión con Raúl Gorosito en el gimnasio, previa a la pelea que iban a realizar en noviembre de 1975, para el programa Almuerzos deportivos. Comenzó a relatar en mayo de 1977, un año antes del Mundial de Argentina, y condujo el programa Con un pie en el Mundial. Entre sus muchos hitos se encuentra el de haber relatado el gol de Diego Maradona a los ingleses, en el recordado partido de cuartos de final del Mundial de México, en 1986.

En programas como Anochecer con Mauro Viale, La tarde con Mauro Viale y Mediodía con Mauro, período que va de 1995 a 1998, sucedieron varios de los episodios que marcaron su carrera. En ellos apelaba tanto a entrevistas mano a mano como a dramatizar hechos policiales. Sus programas derivaron en un estilo más cercano al del talk show, en el que las partes se enfrentaban en una suerte de careo. El caso Guillermo Coppola, a quien en 1996 la policía encontró cuarenta gramos de cocaína escondidos en un jarrón, lo capitalizó de una manera única.

Ya en este nuevo siglo, Viale estuvo al frente de Impacto a las 12, un ciclo periodístico que continuaba temáticamente el estilo de sus programas previos. Durante ese ciclo se produjo la recordada discusión y posterior pelea en vivo con el empresario de la carne Alberto Samid. Conocida la noticia de la muerte del periodista, Samid se refirió al periodista hablando de él en presente. “Mauro es un provocador nato, me provocó, yo me enojé, pero con el tiempo comprendí que es su trabajo. Él provoca a todo el mundo porque es la forma de ganarse la vida”, recordó Samid y aseguró no tener “ningún rencor”. En 2018, entrevistó mano a mano a Juan Darthés, luego de la denuncia efectuada por Thelma Fardin. Aunque esa nota fue criticada por un sector del público, Viale no dudó en salir en busca de la noticia. Así fue él, siempre.

Mauro Viale en familia, con su hijo y su nieto Instagram

En el plano personal, conoció a Leonor Schwadron en la adolescencia. Desde ese momento, nunca se separaron. A lo largo de casi cinco décadas, el matrimonio tuvo dos hijos, Ivana, psicóloga como su madre y Jonatan, politólogo y periodista como el padre, hoy al frente de +Realidad en LN+. En el kilómetro cero de ese vínculo, él tenía 18 años y era agente de crédito de una cooperativa. Su sueldo no le permitía lujos. Al parecer, a ella, que tenía casi la misma edad, no le importó. “Voy a ser un periodista famoso”, le auguró una vez. Y ella le creyó. Se casaron en 1965. Ya de grandes, el departamento de Palermo empezó a ser habitados por los nietos, mientras de vez en cuando viajaban. Claro que no tanto porque Mauro Viale siempre fue un adicto al trabajo.

Hay otro modo de entender su legado. Un año atrás, conocida la noticia de su fallecimiento, colegas, famosos y políticos se expresaron y enviaron sus condolencias. En perspectiva, trazaron un semblante de su tarea en los medios. Fabián Doman, que trabajó en varias ocasiones con Mauro Viale, sostuvo: “Ha sido uno de los más grandes maestros del periodismo argentino, y el que diga lo contrario es un idiota que no sabe de periodismo”. Otro conductor y periodista de mil batallas, Alejandro Fantino, también le brindó su despedida. “Lega una obra y un estilo, hay un antes y un después de él. Se fue un genio. Sabía de todo. Yo en el último tiempo lo vi hacer el programa con el celular en la mano. Olvídense de que haya un periodista así en los próximos cincuenta años”, aseguró.

Mauro Viale

“Mauro hizo un show de las noticias. Fue un hito en la forma de contar las noticias, era una mezcla entre Gran Hermano y los temas serios. Descontracturó todo. No cualquiera puede hacer eso. Tenés que tener personalidad para hacerlo. No se puede negar el animal periodístico que llevaba dentro, el mismo que lleva Joni”, se sinceró Silvia Fernández Barrio recordando los años que trabajaron juntos. Durante un período, su especie de contrafigura fue Chiche Gelblung. Claro que detrás de eso, entre ellos había un amistad entre dos representantes de un periodismo formados en la escuela de la calle, la de la redacción y la de la voracidad por la primicia. Con profunda tristeza señaló aspectos de su vida privada, del cuidado hacia su físico. “No había un cuerpo más sano a los 73 años que el de Mauro. Hacía gimnasia todos los días, se cuidaba, nunca se acostaba después de las diez de la noche. Tenía una vida de monje tibetano, estaba sano como un roble”, remarcó.

Liliana Caruso fue su compañera en el programa Mauro, la pura verdad. Fue quien lo acompañó en su última salida al aire. “Ahora me voy a ir a la cama”, le dijo antes de irse del canal. A ella le pareció raro “porque era un tipo que siempre iba a estar parado, nunca te iba a hablar de la cama ni del descanso”, aseguró en su oportunidad. Durante esas declaraciones atravesadas por el dolor, dejó bien en claro su ética de trabajo. “Era un tipo que iba a morir con las botas puestas”, argumentó.

Así fue hasta que el cuerpo de este verdadero animal del periodismo dijo basta.