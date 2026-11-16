El 16 de noviembre es una jornada que incluyen distintos acontecimientos y eventos que se celebran un día como hoy, lunes en el que se celebra el Día del Deportista Argentino.

La fecha se celebra cada 16 de noviembre por su coincidencia con otra efeméride, el Día de la Tolerancia, que estableció la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en 1995. Como nuestro país es miembro de este organismo, se decidió rendir homenaje a las actividades físicas en esta fecha por su rol en la integración social, intercambio y cooperación de las personas. Asimismo, durante esta jornada se invita a las personas a acercarse al deporte y disfrutar de sus múltiples beneficios tanto para la salud física como mental.

El Día del Deportista Argentino se celebra todos los 16 de noviembre MAURO ALFIERI

Es que, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el deporte es una herramienta fundamental para la inserción social, ya que brinda la oportunidad de acercarse a otras personas al tiempo que tiene un beneficio para la salud. En la Argentina existen cientos de figuras reconocidas a nivel internacional que han destacado por sus logros en distintas disciplinas, como es el caso del fútbol, el tenis, la natación y el boxeo.

Efemérides del 16 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1922 – Nace el poeta, escritor y periodista portugués José Saramago . Obtuvo el Premio Nobel de Literatura.

. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura. 1939 – Nace el político argentino Eduardo Bauzá .

. 1945 – Nace el cineasta y guionista argentino Juan Bautista Stagnaro.

1945 – Se funda la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

1955 – Nace el exfutbolista y director técnico argentino Héctor Cúper . Como entrenador, participó del Mundial de 2018 al mando de Egipto.

. Como entrenador, participó del Mundial de 2018 al mando de Egipto. 1989 – El escritor paraguayo Augusto Roa Bastos obtiene el Premio Cervantes de Literatura.

obtiene el Premio Cervantes de Literatura. 1991 – Muere el poeta argentino Alberto Girri.

2001 – Muere el actor argentino Carlos Estrada.

2006 – Muere el intelectual y economista estadounidense Milton Friedman. Fue ganador del Premio Nobel de Economía.