Sor Marta, una monja de clausura de 29 años, mostró cómo es la vida dentro del monasterio: “Es lo que estaba buscando”

La vida dentro de un monasterio de clausura suele despertar curiosidad entre quienes desconocen cómo es la rutina de las mujeres que deciden dedicar su vida a la religión. Lejos de la imagen de aislamiento absoluto que muchas veces se asocia con estos espacios, algunas comunidades religiosas incorporaron nuevas formas de comunicación para acercarse a la sociedad. Ese es el caso de Sor Marta, una monja española de 29 años que se convirtió en youtuber y reúne a más de 120.000 suscriptores.

La joven ingresó al monasterio de Santa Cruz, en Sahagún, España, cuando tenía apenas 18 años. Desde entonces, construyó una vida dedicada a la oración, el trabajo comunitario y la fe. Sin embargo, su vocación comenzó a manifestarse mucho antes, durante una visita familiar a un monasterio de Navarra.

En una entrevista con un creador de contenido español, Sor Marta reveló cómo descubrió que quería convertirse en monja de clausura, qué actividades realiza diariamente y cuáles son las ventajas y dificultades de vivir dentro de una comunidad religiosa.

Sor Marta utiliza sus redes sociales para acercar a más jóvenes a la fe cristiana (Foto: SorMarta)

Según recordó, tenía 16 años y se encontraba en una etapa de decisiones sobre su futuro académico cuando visitó aquel monasterio junto con sus padres. La experiencia despertó su interés por la vida religiosa y la llevó a investigar sobre las comunidades benedictinas. Tras leer la Regla de San Benito, comenzó a comunicarse con el monasterio de Sahagún y realizó distintas visitas para conocer de cerca cómo vivían las religiosas. Finalmente, decidió ingresar a los 18 años.

Su incorporación no significó una consagración inmediata. Atravesó un proceso de formación de aproximadamente nueve años, que incluyó el postulantado, el noviciado y los votos temporales, hasta realizar su profesión definitiva. Al recordar la sensación que experimentó cuando conoció aquella forma de vida, expresó: “Noté como una paz y una sensación que dije: ‘Yo esto es lo que estaba buscando, no sé lo que es, pero es lo que estaba buscando’”. Para la religiosa, esa tranquilidad fue una de las señales que la ayudaron a comprender su vocación y tomar una decisión que cambiaría su futuro.

Sor Marta explicó cómo fue que se le permitieron usar las redes

¿Cómo es la vida de Sor Marta dentro de un monasterio de clausura?

Aunque muchas personas imaginan que las monjas de clausura pasan todo el día rezando, Sor Marta explicó que su rutina combina momentos de oración, actividades laborales y responsabilidades compartidas. La jornada comienza alrededor de las seis de la mañana, cuando las religiosas se levantan para realizar el Oficio de Lecturas, que se extiende aproximadamente hasta las 7.10.

Durante el resto del día participan de las distintas horas litúrgicas, entre ellas Laudes, Tercia, Sexta, Nona y Vísperas. También asisten a misa, rezan el rosario y destinan momentos a la oración personal en silencio. Finalmente, se acuestan cerca de las 22.30. Sin embargo, una parte importante de su tiempo está dedicada al trabajo. En el monasterio elaboran productos artesanales de repostería, como hojaldres, amarguillos, coquitos, mantecadas y pastas de té. Durante Navidad también preparan polvorones. La venta de estos productos permite generar ingresos para contribuir al sostenimiento económico de la comunidad religiosa.

La monja asegura que no tiene prohibiciones en su dieta (Foto: Instagram @marta_osb)

Además, cada hermana tiene distintas responsabilidades dentro del monasterio. En el caso de Sor Marta, actualmente se desempeña como formadora de novicias, portera y encargada de la tienda online y las redes sociales. “Hay cargos que son más permanentes y que los pone la madre abadesa, como quién va a la portería, quién es la formadora, quién se encarga del dulce, los más importantes”, explicó.

Otro aspecto que despertó curiosidad durante la entrevista fue la alimentación. La joven aclaró que las religiosas no siguen necesariamente una dieta restrictiva y que pueden consumir comidas habituales. “Comemos de todo. Hasta pizza. Una hermana sirve a todas, nos turnamos por semanas y otra hermana mientras lee. Comemos calladas, a excepción de los días de fiesta litúrgica, no fiesta religiosa. Halloween no va a ser”, detalló.

Cada una de las integrantes del monasterio cumple una función específica para ayudar a su comunidad (Foto: Instagram @marta_osb)

¿Qué reglas deben cumplir las monjas de clausura y por qué Sor Marta utiliza YouTube?

Uno de los aspectos que Sor Marta buscó aclarar es que la vida de clausura no implica necesariamente permanecer incomunicada con el exterior. Según explicó, las normas pueden variar de acuerdo con cada monasterio y la comunidad a la que pertenece. En su caso, las religiosas pueden recibir visitas de sus familiares, utilizar Internet y realizar determinadas salidas o viajes, siempre dentro de las condiciones establecidas por su forma de vida.

La joven remarcó que existen monasterios con reglas más estrictas, mientras que otros mantienen una relación más abierta con la comunidad. En este contexto, las redes sociales se convirtieron en una herramienta para mostrar cómo transcurre la vida cotidiana detrás de los muros del monasterio. A través de YouTube, donde supera los 120.000 suscriptores, Sor Marta comparte aspectos de su rutina y responde preguntas sobre su vocación, la convivencia y las actividades que realizan las religiosas.

“Las uso un poco para buscar ese encuentro con los jóvenes y dar a conocer la vida monástica y el evangelio... lo que no se conoce, que se tiende a mitificar y es imposible que se valore; por ahí va el tema de las redes sociales”, sostuvo. Su objetivo es acercar una realidad que, según considera, muchas veces se encuentra rodeada de prejuicios o ideas equivocadas.

A diferencia de lo que algunas personas pueden imaginar, Sor Marta asegura que su ingreso al monasterio fue una decisión personal y voluntaria, que tomó después de conocer la comunidad y atravesar un proceso de discernimiento. Aunque reconoce que la vida religiosa implica renuncias y compromisos, también destaca la tranquilidad que encontró desde sus primeras visitas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.