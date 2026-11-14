María Galiana, 91 años: “El domingo para comer haría un ajoblanco con manzanitas y unas pasas, una carrillera con verduras y papas fritas”

A sus 91 años, María Galiana continúa demostrando que la edad no es un impedimento para mantenerse activa y disfrutar de sus pasiones. La reconocida actriz española, que cuenta con una extensa trayectoria en el mundo del espectáculo, conserva una estrecha relación con la cocina, una actividad que disfruta desde hace décadas y que ocupa un lugar importante en su vida cotidiana.

Aunque no existe una fórmula única para llegar a una edad avanzada en buenas condiciones, la alimentación es uno de los hábitos que pueden contribuir al bienestar y a un envejecimiento saludable. En el caso de Galiana, su preferencia por las recetas caseras, los ingredientes naturales y los platos tradicionales permite conocer una de las costumbres que mantiene a sus 91 años.

María Galiana, de 91 años, es una de las actrices más reconocidas de España

En una entrevista con la revista Clara, la intérprete reveló qué prepararía para un domingo en familia y compartió algunas de sus recetas favoritas. Su elección estuvo marcada por los sabores de la gastronomía andaluza y las preparaciones que conoce desde su infancia.

“Un ajoblanco con trocitos de manzanitas y unas pasas… Después una buena carne, una carrillera todo en crudo, como la caldereta, con verduras y papas fritas. O unos solomillos rellenos en dulce con cerezas confitadas, por ejemplo”, contó la actriz.

El hábito alimenticio de María Galiana a sus 91 años

Una de las características de las comidas que propone Galiana es la utilización de ingredientes tradicionales, que pueden formar parte de una alimentación variada y equilibrada. Entre sus preparaciones favoritas aparece el ajoblanco, una sopa fría típica de Andalucía que se elabora con almendras, ajo, pan, aceite de oliva, agua y vinagre.

La actriz española mantiene una estrecha relación con la cocina y las recetas tradicionales

Este plato contiene ingredientes con propiedades nutricionales interesantes. Las almendras aportan proteínas vegetales, vitamina E y grasas insaturadas, mientras que el aceite de oliva contiene ácidos grasos que pueden favorecer la salud cardiovascular.

La actriz, además, propone incorporar pequeños trozos de manzana y pasas, una combinación que agrega dulzura natural y permite sumar frutas a la preparación.

La importancia de las proteínas y las verduras en su alimentación

Para el plato principal, la actriz elige una carrillera acompañada de verduras. Esta preparación combina proteínas de origen animal con vegetales, que aportan fibra, vitaminas y minerales. Además, la cocción prolongada permite obtener una carne tierna sin necesidad de recurrir a técnicas demasiado complejas.

La alimentación equilibrada es uno de los factores que contribuyen a un envejecimiento saludable

Como alternativa, Galiana también mencionó los solomillos rellenos con cerezas confitadas, una receta que combina sabores dulces y salados.

A sus 91 años, María Galiana mantiene el gusto por cocinar y compartir recetas tradicionales, una costumbre que puede integrarse a un estilo de vida saludable. Si bien no es posible atribuir su vitalidad exclusivamente a lo que come, sus elecciones recuerdan que una alimentación equilibrada no tiene por qué dejar de lado los sabores familiares ni el placer de disfrutar de una buena comida.