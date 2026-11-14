Sun Tzu, filósofo chino: “En una invasión, cuanto más se adentran los invasores en el territorio ajeno, más fuertes se hacen”

A lo largo de la historia, distintos filósofos y pensadores dejaron enseñanzas que continúan siendo relevantes para comprender el comportamiento humano. Uno de ellos fue Sun Tzu, un general, estratega militar y filósofo de la antigua China, conocido principalmente por ser el autor de El arte de la guerra. Una de sus frases más conocidas sostiene: “En una invasión, cuanto más se adentran los invasores en el territorio ajeno, más fuertes se hacen”.

Con estas palabras, Sun Tzu buscaba explicar que un ejército que avanza profundamente en territorio enemigo puede desarrollar una mayor determinación debido a que sus posibilidades de retirada disminuyen. Ante esa situación, los soldados necesitan mantenerse unidos, organizar sus recursos y concentrarse en un objetivo común.

La unidad es lo que ayudará a un equipo a vencer a su enemigo ALEX SAHARCHUK

Estas palabras pueden llevarse en la actualidad al mundo laboral. Por ejemplo, cuando un equipo de trabajo debe afrontar un proyecto complejo, con plazos exigentes y dificultades inesperadas, sus integrantes pueden verse obligados a mejorar la comunicación, distribuir responsabilidades y colaborar de manera más frecuente para que todo salga según lo planeado.

La enseñanza central es que determinadas circunstancias adversas pueden fortalecer la cooperación y el compromiso de un grupo, en especial cuando sus integrantes comprenden que dependen unos de otros para alcanzar un resultado que los beneficiará a todos.

El arte de la guerra y los conocimientos que siguen vigentes

Otras frases inspiradoras de Sun Tzu

Además de sus enseñanzas sobre la guerra, Sun Tzu dejó reflexiones sobre la paciencia, el liderazgo, el autoconocimiento y la importancia de actuar con inteligencia. Algunas de las frases más conocidas son: