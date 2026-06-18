Las efemérides del 18 de junio reúnen diferentes eventos y aniversarios que pasaron un día como hoy, jueves en que se celebra el Día del Orgullo Autista en todo el mundo.

Este festejo se realiza todos los años desde 2005 y fue impulsado por Aspies for Freedom, una agrupación que se centra en las personas con síndrome de Asperger y trabaja por los derechos de las personas con autismo. El objetivo de esta jornada es visibilizar la neurodiversidad del espectro autista.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los trastornos del espectro autista (TEA) como “un grupo de afecciones diversas relacionadas con el desarrollo del cerebro”. En estos casos, hay “algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación”, y también se pueden presentar “patrones atípicos de actividad y comportamiento”.

Estos trastornos a veces son detectados en la primera infancia, aunque muchas veces no se evidencian hasta más avanzada la edad de un niño. La evidencia científica disponible indica la existencia de múltiples factores, entre ellos los genéticos y ambientales, que hacen más probable que un niño pueda tener autismo. Según las cifras que maneja la OMS, uno de cada 100 niños tiene este trastorno.

Las capacidades y las necesidades que tienen las personas con autismo son variadas, y pueden evolucionar con el tiempo. Mientras que algunas personas que están dentro del espectro pueden vivir de manera independiente, otras necesitan un mayor apoyo durante toda su vida.

Efemérides del 18 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?

1814 – Nace Marco Avellaneda, enemigo del régimen de Rosas.

1815 – Termina el imperio francés de Napoleón Bonaparte tras su derrota definitiva en la batalla de Waterloo.

1877 – Nace James Montgomery Flagg, ilustrador conocido por su afiche de reclutamiento con el Tío Sam.

1928 – La aviadora estadounidense Amelia Earhart se convierte en la primera mujer en hacer un vuelo transatlántico.

1942 – Nace Sir Paul McCartney, cantante y compositor británico que integró la banda The Beatles y goza de gran prestigio mundial.

1943 – Nace la cantante y presentadora de televisión italiana Raffaella Carrà.

1946 – Se proclama la República en Italia y el rey Humberto II se exilia en Portugal.

1948 – La Argentina se incorpora a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (Unesco), entidad internacional fundada en 1945.

1948 – Nace el actor argentino Raúl Rizzo.

1952 – Nace la actriz italiana Isabella Rossellini.

1952 – Nace la actriz estadounidense Carol Kane.

1953 – Se proclama la República de Egipto.

1970 – La Junta de comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas nombra al general Roberto M. Levingston como presidente de la Argentina.

1970 – Nace el periodista y conductor argentino Gerardo Rozín.

1981 – La medicina reconoce formalmente a la epidemia del Sida en San Francisco, Estados Unidos.

1982 – Diego Armando Maradona marca su primer gol con la selección en un Mundial. Ocurre en la victoria 4-1 frente a Hungría, partido de la fase de grupos del Mundial de España en el que El Diez mete dos goles.