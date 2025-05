Titán, qué pasó con la implosión del submarino de OceanGate que exploraba el Titanic: su historia llega a Netflix

Un viaje hacia las profundidades del océano con el objetivo de explorar los restos del Titanic terminó de forma trágica. El submarino Titán, operado por la empresa OceanGate, sufrió una implosión fatal que conmovió al mundo en junio de 2023. Ahora, Netflix presenta un documental que reconstruye cada aspecto de la historia.

El accidente del submarino Titán de OceanGate

El 18 de junio de 2023, el submarino turístico Titán descendió al Atlántico Norte con destino a los restos del Titanic. El sumergible, propiedad de OceanGate, perdió contacto con la superficie una hora y 45 minutos después del inicio de la inmersión. A bordo viajaban cinco personas: Stockton Rush (fundador de la compañía), Hamish Harding, Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood y Paul-Henri Nargeolet.

Durante cuatro días se desarrolló una intensa operación de búsqueda dirigida por autoridades de Estados Unidos, Canadá y otras agencias internacionales. El 22 de junio, la Guardia Costera de EE.UU. confirmó el hallazgo de restos del sumergible cerca de la proa del Titanic. El análisis de los fragmentos concluyó que ocurrió una “implosión catastrófica”, es decir, una falla estructural del casco provocada por la presión extrema del agua a gran profundidad, según BBC News.

El colapso estructural fue instantáneo y no permitió ninguna reacción por parte de los tripulantes. Expertos estimaron que el incidente sucedió a más de 3300 metros de profundidad, en condiciones extremas. A pesar de las advertencias emitidas por ingenieros acerca de posibles debilidades en el diseño, OceanGate mantuvo sus operaciones. El sumergible incluía componentes fabricados con fibra de carbono, un material que genera controversia para ese tipo de misiones.

El accidente desató un amplio debate sobre la regulación de los viajes turísticos extremos y las medidas de seguridad en estos emprendimientos. Como consecuencia del hecho, OceanGate suspendió todas sus actividades.

Netflix estrenará un documental con imágenes exclusivas y testimonios

La plataforma anunció el lanzamiento de un documental titulado Titán: The Disaster of OceanGate. Su estreno está previsto para el Festival de Cine de Tribeca el 6 de junio y llegará a la plataforma el 11 de junio de 2025. La producción examina en detalle los hechos vinculados al colapso del sumergible; incluye material nunca antes visto y entrevistas exclusivas con especialistas, familiares y personas involucradas en la búsqueda.

ARCHIVO: En esta imagen, proporcionada por OceanGate Expeditions, se muestra un sumergible llamado Titan utilizado para visitar el lugar del hundimiento del Titanic. (OceanGate Expeditions vía AP)

El tráiler oficial, publicado en el canal de YouTube de Netflix, ofrece un adelanto impactante de lo que mostrará el documental. Con un enfoque sobrio y periodístico, presenta grabaciones auténticas del operativo de rescate y recreaciones digitales del Titán en las profundidades. Además, incorpora opiniones de expertos en exploración submarina y análisis sobre las decisiones que llevaron al trágico desenlace.

Entre los entrevistados figuran exmiembros de OceanGate, periodistas que cubrieron el caso y allegados a las víctimas. La dirección recayó en los productores de The Rescue y Aftershock: Everest and the Nepal Earthquake, reconocidos por su estilo realista y respetuoso con las historias humanas.

Aunque aún no se confirmó la duración exacta del documental, se adelantó que la propuesta buscará no solo relatar los hechos, sino también generar conciencia sobre los peligros que implican las expediciones comerciales sin una supervisión adecuada. Se trata de una de las principales apuestas de Netflix dentro de su oferta de documentales para este año.

Qué motivaba a los tripulantes del Titán y por qué el Titanic es símbolo de interés global

Los cinco tripulantes del Titán aspiraban a explorar el legendario naufragio del Titanic, el transatlántico que se hundió en 1912 tras colisionar con un iceberg. A más de 110 años del desastre, el caso continúa despertando fascinación cultural y científica. Las misiones al sitio buscan registrar el deterioro progresivo del barco, documentar el estado de sus restos y rendir homenaje a quienes fallecieron.

Stockton Rush, director ejecutivo de OceanGate, defendió la expedición como una forma de “acercar la exploración a personas que puedan financiarla”, según declaró previamente. Entre los ocupantes del submarino se encontraban el explorador francés Paul-Henri Nargeolet, con vasta experiencia en inmersiones al Titanic, y el empresario británico Hamish Harding, conocido por sus misiones de alto riesgo.

ARCHIVO - Esta imagen sin fecha facilitada por OceanGate Expeditions en junio de 2021 muestra el sumergible Titan de la empresa. (OceanGate Expeditions via AP, Archivo) OceanGate Expeditions

La travesía se promocionaba como una “experiencia única en la vida”, con un costo estimado de 250.000 dólares por asiento. El itinerario contemplaba pasar varias horas en el fondo marino, capturar imágenes del Titanic y regresar a la superficie tras una expedición de ocho horas, según su propia descripción en la web antes de poner en pausa todo su contenido tras el accidente.

El Titanic aún es uno de los naufragios más analizados a nivel mundial. Su historia sirvió de inspiración para películas, libros y para este nuevo documental. Las investigaciones actuales apuntan a comprender mejor la forma en que el acero se degrada en ambientes marinos, además de preservar la memoria del suceso. Sin embargo, la tragedia del Titán vuelve a poner en discusión la seguridad de las misiones a sitios tan remotos y peligrosos.