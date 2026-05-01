Sara Marín Berbell, experta en microbiota: “Si el fin de semana te levantás al mediodía, tardás tres días en recuperar el ritmo”

Dormir las ocho horas diarias recomendadas se transformó en uno de los retos más complejos del estilo de vida contemporáneo. El exceso de responsabilidades laborales, sumado a una hiperconectividad digital constante, provoca que el descanso reparador se convierta en una meta inalcanzable para gran parte de la población. Sin embargo, no solo la cantidad de horas es determinante, sino también la regularidad con la que el organismo cumple con sus funciones fisiológicas fundamentales.

Durante el sueño, el cerebro realiza tareas críticas, como la consolidación de la memoria, la regulación emocional, la reparación de tejidos musculares y la eliminación de toxinas. A pesar de estos beneficios, es una práctica común que muchas personas intenten compensar la falta de descanso semanal con dormir hasta muy tarde durante los días no laborales. Esta conducta, lejos de ofrecer una solución, genera un desajuste profundo en el funcionamiento interno del cuerpo. En el pódcast Tus amigas las hormonas, la especialista en microbiota Sara Marín Berbell fue contundente respecto a este hábito: “Si el fin de semana te levantas al mediodía, tardas tres días en recuperar el ritmo circadiano”.

El descanso no puede reemplazarse, sino que se debe seguir una rutina, según Sara Marín Berbell Freepik

Este ritmo, que el cuerpo intenta retomar tras la interrupción del fin de semana, es el reloj biológico encargado de gestionar los ciclos de sueño y vigilia, la temperatura corporal, el metabolismo y la liberación hormonal. Según explican los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), este sistema, alojado en el hipotálamo, responde principalmente a los estímulos de luz y oscuridad del entorno. Por lo tanto, variar drásticamente el horario de despertar, por ejemplo despertarse a las ocho de la mañana durante la semana y a la una del mediodía durante el sábado o domingo, desorienta al organismo de manera significativa.

Marín Berbell enfatizó en su intervención que “dormir de más un día no hace que recuperes el sueño de la semana”. Por el contrario, la médica subraya la importancia de mantener una rutina inalterable, ya que el cuerpo humano procesa las actividades en función de los hábitos instaurados. Un aspecto clave que menciona la especialista es la relación entre el sistema hormonal y la alimentación. Según la doctora, la insulina y la melatonina, la hormona clave para el descanso, actúan de manera antagónica: “La insulina y la melatonina son enemigas, porque si está una, la otra no está”. En este sentido, la experta advierte que la digestión activa funciones corporales que interfieren con el descanso, razón por la cual recomienda como pauta fundamental cenar a más tardar a las ocho o nueve de la noche.

La especialista quedó lejos de recomendar dormir siestas, ya que no se puede recuperar el sueño perdido

Ante este panorama, organizaciones de salud de renombre internacional como la Mayo Clinic ofrecen pautas concretas para mitigar el impacto de la vida moderna en el descanso. La recomendación principal es mantener un horario regular, acostándose y levantándose siempre a la misma hora, independientemente de si es día laboral o fin de semana, para reforzar la constancia del ciclo sueño-vigilia. Asimismo, es crucial prestar atención a la dieta, es decir evitar comidas pesadas antes de acostarse, y moderar el consumo de cafeína, nicotina y alcohol.

Crear un ambiente óptimo, caracterizado por ser fresco, oscuro y silencioso, junto con el uso limitado de pantallas, son estrategias esenciales para evitar la fragmentación del sueño. Finalmente, la práctica de ejercicio regular, alejado de las horas previas a dormir, y la gestión de las preocupaciones mediante la escritura de pendientes, completan este esquema de higiene del sueño para evitar los efectos del desfase circadiano inducido por el fin de semana.