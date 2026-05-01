Stephen Hawking: “Incluso los que afirman que todo está predestinado, miran a ambos lados antes de cruzar la calle”

A veces una sola frase alcanza para explicar algo que parece muy complejo. Eso es lo que logró Stephen Hawking con una de sus reflexiones más recordadas: “Incluso los que afirman que todo está predestinado, miran a ambos lados antes de cruzar la calle”.

La frase apunta a algo que ocurre todos los días. Muchas personas pueden creer que el destino ya está marcado, que lo que tiene que pasar va a pasar. Sin embargo, en la práctica, actúan de otra manera. Nadie cruza una calle sin mirar. Nadie se lanza al vacío confiando en que “si tiene que sobrevivir, sobrevivirá”. En la vida real, las decisiones existen y el instinto de cuidado siempre aparece.

Stephen Hawking realizó aportes muy importantes al estudio del comienzo del Universo y la llamada teoría del Big Bang MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images

Ahí es donde Hawking pone el foco, en esa contradicción entre lo que pensamos y lo que hacemos. Más allá de las creencias personales, hay algo que siempre se impone: el sentido común. En situaciones concretas, los individuos toman decisiones para evitar riesgos y protegerse del entorno que los rodea, como los animales en la naturaleza.

Con un estilo irónico, el científico no buscaba desacreditar las creencias sobre el destino, sino mostrar que, incluso quienes creen firmemente en ellas, actúan como si sus decisiones importaran.

Además de sus conocidos aportes a la física y la cosmología, Hawking se destacó por su capacidad de explicar ideas complejas de forma sencilla. Su libro Breve historia del tiempo logró acercar el universo a millones de lectores en todo el mundo. Esa misma habilidad se refleja en frases como esta, que trascienden el ámbito científico y se vuelven parte de la vida cotidiana.

Breve historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros es un libro de divulgación científica publicado en 1988 (Foto: Redes Sociales)

Otras frases conocidas de Stephen Hawking

A lo largo de su vida, Stephen Hawking dejó múltiples reflexiones que también lograron impactar por su claridad y profundidad. A continuación te dejamos una lista con las cinco más importantes y sus respectivos significados.