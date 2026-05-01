Stephen Hawking: “Incluso los que afirman que todo está predestinado, miran a ambos lados antes de cruzar la calle”
A través de una frase muy sencilla de comprender, el físico británico dejó una reflexión profunda sobre la importancia del sentido común
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A veces una sola frase alcanza para explicar algo que parece muy complejo. Eso es lo que logró Stephen Hawking con una de sus reflexiones más recordadas: “Incluso los que afirman que todo está predestinado, miran a ambos lados antes de cruzar la calle”.
La frase apunta a algo que ocurre todos los días. Muchas personas pueden creer que el destino ya está marcado, que lo que tiene que pasar va a pasar. Sin embargo, en la práctica, actúan de otra manera. Nadie cruza una calle sin mirar. Nadie se lanza al vacío confiando en que “si tiene que sobrevivir, sobrevivirá”. En la vida real, las decisiones existen y el instinto de cuidado siempre aparece.
Ahí es donde Hawking pone el foco, en esa contradicción entre lo que pensamos y lo que hacemos. Más allá de las creencias personales, hay algo que siempre se impone: el sentido común. En situaciones concretas, los individuos toman decisiones para evitar riesgos y protegerse del entorno que los rodea, como los animales en la naturaleza.
Con un estilo irónico, el científico no buscaba desacreditar las creencias sobre el destino, sino mostrar que, incluso quienes creen firmemente en ellas, actúan como si sus decisiones importaran.
Además de sus conocidos aportes a la física y la cosmología, Hawking se destacó por su capacidad de explicar ideas complejas de forma sencilla. Su libro Breve historia del tiempo logró acercar el universo a millones de lectores en todo el mundo. Esa misma habilidad se refleja en frases como esta, que trascienden el ámbito científico y se vuelven parte de la vida cotidiana.
Otras frases conocidas de Stephen Hawking
A lo largo de su vida, Stephen Hawking dejó múltiples reflexiones que también lograron impactar por su claridad y profundidad. A continuación te dejamos una lista con las cinco más importantes y sus respectivos significados.
- “La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio”. Con esta idea, Hawking remarca que no se trata solo de saber mucho, sino de poder evolucionar frente a nuevas situaciones y desafíos.
- “Mientras haya vida, hay esperanza”. Una frase que refleja su propia historia personal de lucha contra el ELA siendo una de las mentes más brillantes del mundo. Estas palabras dejan reflejado que, incluso en los momentos más difíciles, siempre existe la posibilidad de salir adelante.
- “El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión de conocimiento”. Con estas palabras advierte sobre el peligro de creer que ya se sabe todo, lo que impide aprender y cuestionar.
- “No podemos predecir el futuro, pero sí podemos inventarlo”. Con esta reflexión, el científico invita a tomar un rol activo en la vida y entender que las decisiones influyen en lo que vendrá.
- “La vida sería trágica si no fuera graciosa”. En esta frase, Stephen Hawking introduce el valor del humor como herramienta para atravesar situaciones difíciles y darle sentido a la experiencia humana. A pesar de verse casi incomunicado en sus últimas etapas de vida y con fuertes dolores producto de su enfermedad, el físico siempre intentaba darse ánimos a sí mismo mediante sus reflexiones.
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