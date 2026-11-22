El 22 de noviembre es una jornada que incluye distintos eventos que pasaron un día como hoy en el que se celebra el Día de la Flor Nacional, el Ceibo.

Ganó esta denominación oficial en 1942, pero el proceso que condujo a esta flor roja a ser un símbolo nacional comenzó en 1910, cuando un grupo de biólogos, entre los que se hallaban Ángel Gallardo, Eduardo Holmberg, Miguel Lillo, Juan Domínguez y Cristóbal Hicken, lanzaron una propuesta al gobierno de turno sobre la elección de una flor nacional. Tres décadas más tarde, en 1941, el gobierno nacional y el Ministerio de Agricultura conformaron una comisión nacional encargada de designar qué flor reunía los méritos suficientes para la representación local. Visto que muchas encuestas populares y del periodismo habían presentado al ceibo como una flor de preferencia, el 22 de diciembre de 1942 finalmente, fue declarada como Flor Nacional Argentina mediante el decreto nº 13.847. Luego, en 2008 se estableció el 22 de noviembre como el Día Nacional del Ceibo.

Conocida como ceibo o seibo, Erythrina crista-galli es un árbol nativo que vive espontáneamente en bosques, pajonales y selvas del centro y norte del país, hasta Buenos Aires. Archivo Revista Jardín - Jardín

Efemérides: ¿qué pasó un día como hoy?

1786 – Nace el militar y caudillo argentino Estanislao López.

1819 – Nace la escritora británica Mary Ann Evans, más conocida por su seudónimo George Eliot.

más conocida por su seudónimo 1869 – Nace el escritor francés André Gide , quien obtuvo el Premio Nobel de Literatura.

quien obtuvo el Premio Nobel de Literatura. 1875 – Nace el actor, acróbata y pintor uruguayo Pablo Podestá.

1916 – Muere el escritor estadounidense Jack London.

1919 – Muere el científico, político y naturalista argentino Francisco Pascasio Moreno.

1948 – Nace el músico argentino Diego Rapoport . Fue miembro de la banda Spinetta Jade.

. Fue miembro de la banda Spinetta Jade. 1949 – El presidente argentino Juan Domingo Perón publica el decreto que marca el comienzo de la gratuidad en la enseñanza universitaria nacional.

1955 – Por orden de Pedro Eugenio Aramburu, militares del Ejército argentino secuestran el cadáver embalsamado de Eva Duarte de Perón.

1958 – Nace la actriz estadounidense Jamie Lee Curtis.

1963 – John Fitzgerald Kennedy , presidente de los Estados Unidos, es asesinado en Dallas, Texas.

, presidente de los Estados Unidos, es asesinado en Dallas, Texas. 1963 – Muere el escritor y filósofo británico Aldous Huxley, autor de Un mundo feliz.

autor de Un mundo feliz. 1964 – Nace el músico argentino Palo Pandolfo.

1965 – Nace el actor danés Mads Mikkelsen.

1967 – Nace el actor y cineasta estadounidense Mark Ruffalo .

1971 – Nace la actriz mexicana Cecilia Suárez.

1975 – Nace la actriz argentina Lucrecia Blanco.

1984 – Nace la actriz y cantante Scarlett Johansson.