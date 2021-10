Con Mark Ruffalo, Marvel prepara la película de World War Hulk y se conectará con una serie de Disney+

Marvel Studios estaría trabajando en una nueva película en solitario de Hulk, el superhéroe interpretado por Mark Ruffalo, a partir de la serie de cómics World War Hulk (Guerra Mundial Hulk).

Según informa Geeks WorldWide, el estudio tiene planeado comenzar a filmar la película en 2022 con vistas a estrenarla entre la segunda mitad de 2023 y 2024. El film encajaría dentro de algunas de las fechas que la compañía tiene ya reservadas en su calendario de lanzamientos y para las que aun no anunció ningún título.

Cabe recordar que, recientemente, Marvel Studios anunció que, salvo Guardianes de la Galaxia Vol.3, todos sus títulos previstos para 2022 y 2023 se retrasarían, lo cual da aun más margen a este nuevo proyecto.

En las viñetas World War Hulk es la continuación del cómic Planet Hulk, del cual se tomaron algunos elementos para la película Thor: Ragnarok. Esta historia narra la venganza del Gigante Verde tras descubrir que su aislamiento en otro planeta era fruto de un engaño urdido por el grupo de superhéroes conocido como los Iluminati, del que forman parte Black Bolt, Doctor Strange, Profesor X, Mr. Fantástico, Namor y Iron Man.

La historia original cuenta con una serie de personajes que, o bien no están en activo dentro Universo Cinematográfico Marvel, o bien aun no fueron presentados. Del mismo modo, su premisa parte de unos acontecimientos que no fueron llevados a la gran pantalla. Por tanto, cabe imaginar que la adaptación que la compañía haga de esta historia será bastante libre.

Una película en solitario del Hulk de Mark Ruffalo es algo que los fans de Marvel reclamaron desde hace años. A pesar de que la entrega El increíble Hulk de 2008 forma parte del MCU, en esa ocasión fue Edward Norton quien dio vida al Profesor Banner. De confirmarse, World War Hulk sería por tanto su primera oportunidad para encarnar al superhéroe en solitario.

Mientras tanto, los fans del personaje podrán disfrutar de él con la llegada de She-Hulk, la nueva serie de Marvel para Disney+, que se estrenará el próximo año y donde Ruffalo aparecerá interpretando a Banner y que, lógicamente, estará muy conectada con este nuevo proyecto en la gran pantalla.