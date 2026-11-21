El paso del tiempo transforma la textura de la piel y exige nuevos hábitos frente al espejo. Con la pérdida natural de firmeza en los párpados y la aparición de líneas de expresión, las técnicas habituales de la juventud pierden efectividad. Ante este escenario, la elección precisa tanto del tono como de la fórmula del delineador resulta clave para renovar la mirada.

El delineado después de los 50 puede parecer una técnica muy sobrecargada para la vista, pero bien utilizado puede marcar la diferencia (Foto: Captura de pantalla @redcarpetsecrets)

En una entrevista con la revista InStyle, la maquilladora profesional Lidia Herrero presentó una guía práctica para mujeres mayores de 50 años con ojos marrones que desean destacar sus facciones sin depender del negro tradicional. La especialista recomendó cuatro alternativas cromáticas: marrón chocolate, bronce, gris topo y berenjena. Estas opciones definen el contorno ocular con suavidad y naturalidad, pero mantienen toda la intensidad.

Mientras el negro genera un contraste excesivo, esta paleta se funde con el tono cutáneo y aporta profundidad sin endurecer los rasgos del rostro.

Claves para maquillar párpados maduros sin resaltar pliegues

Más allá de la gama de colores, la consistencia del cosmético define el éxito del maquillaje sobre pieles maduras. Herrero sugirió optar por texturas en crema, ya que “son muy versátiles y fáciles de aplicar”. Frente a los delineadores líquidos —que exigen un pulso exacto y dejan bordes muy rígidos—, las fórmulas cremosas facilitan una construcción gradual del color.

La experta detalló qué colores potencian la mirada castaña en pieles maduras y reveló los mejores trucos para evitar que el trazo marque las arrugas KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Un método infalible consiste en trazar una línea fina a ras de las pestañas superiores para luego esfumarla con un pincel pequeño antes de su fijación total. Este recurso brinda volumen y profundidad a la mirada sin cortes abruptos.

Asimismo, conviene aplicar poca cantidad de producto al inicio y sumar intensidad de forma progresiva. De este modo, el trazo conserva un grosor delicado y evita irregularidades sobre los pliegues del párpado. La técnica del esfumado se vuelve así la mejor aliada para un acabado prolijo y armónico.

Como conclusión, la profesional subrayó que cumplir años no implica renunciar a los estilos intensos, sino adaptar cada herramienta a las necesidades reales de la piel.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA