Día del Kinesiólogo: por qué se celebra hoy, lunes 13 de abril

Este lunes 13 de abril se celebra el Día del Kinesiólogo en la Argentina. Se trata de una profesión que se especializa en el mantenimiento de la capacidad fisiológica de las personas y la prevención de sus alteraciones. Por lo tanto, interviene en la recuperación y rehabilitación mediante la aplicación de técnicas y procedimientos de naturaleza física.

¿Por qué se celebra hoy el Día del Kinesiólogo en la Argentina?

Cecilia Grierson fue quien empezó a dar cursos de kinesiología en la Facultad de Medicina de Buenos Aires antes de que sea una carrera Ministerio de Cultura

Se festeja este día en nuestro país porque es el aniversario de la creación de la primera escuela universitaria de kinesiología, que se inauguró en el año 1937. De todos modos, los primeros antecedentes que marcaron la necesidad de esta profesión en nuestro país se produjeron mucho antes: en 1904, cuando la doctora Cecilia Grierson —la primera mujer médica en la Argentina y América del Sur— empezó a dar cursos de kinesiología en la Facultad de Medicina de Buenos Aires.

Luego, en 1922, se comenzó a dictar un curso de Kinesiterapia, cuya duración era de dos años. Fue a partir del pedido del Dr. Octavio Fernández, quien es considerado el primer “maestro” de esta profesión en el país, ya que fue quien inauguró la primera Escuela de Kinesiología en la Argentina y fue una persona clave en la lucha para que se vuelva una profesión.

Años después, en 1950, el entonces presidente de la Argentina, Juan Domingo Perón, firmó el decreto 8648, por el cual designó esta fecha como el Día del Kinesiólogo.

Frases para enviar en el Día del Kinesiólogo

Frases y saludos para mandar a los kinesiologos en su día Shutterstock