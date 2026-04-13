Día del Kinesiólogo: por qué se celebra hoy, lunes 13 de abril
Además de reconocer el trabajo de estos profesionales de la salud, se conmemora el aniversario de la creación de la primera escuela universitaria de Kinesiología
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Este lunes 13 de abril se celebra el Día del Kinesiólogo en la Argentina. Se trata de una profesión que se especializa en el mantenimiento de la capacidad fisiológica de las personas y la prevención de sus alteraciones. Por lo tanto, interviene en la recuperación y rehabilitación mediante la aplicación de técnicas y procedimientos de naturaleza física.
¿Por qué se celebra hoy el Día del Kinesiólogo en la Argentina?
Se festeja este día en nuestro país porque es el aniversario de la creación de la primera escuela universitaria de kinesiología, que se inauguró en el año 1937. De todos modos, los primeros antecedentes que marcaron la necesidad de esta profesión en nuestro país se produjeron mucho antes: en 1904, cuando la doctora Cecilia Grierson —la primera mujer médica en la Argentina y América del Sur— empezó a dar cursos de kinesiología en la Facultad de Medicina de Buenos Aires.
Luego, en 1922, se comenzó a dictar un curso de Kinesiterapia, cuya duración era de dos años. Fue a partir del pedido del Dr. Octavio Fernández, quien es considerado el primer “maestro” de esta profesión en el país, ya que fue quien inauguró la primera Escuela de Kinesiología en la Argentina y fue una persona clave en la lucha para que se vuelva una profesión.
Años después, en 1950, el entonces presidente de la Argentina, Juan Domingo Perón, firmó el decreto 8648, por el cual designó esta fecha como el Día del Kinesiólogo.
Frases para enviar en el Día del Kinesiólogo
- ¡Feliz día del Kinesiólogo! Gracias por tu incansable labor diaria.
- Gracias por enseñarme que el movimiento es salud y por tu paciencia en cada sesión. ¡Feliz día!
- Tu dedicación hace que lo que parece imposible sea solo cuestión de tiempo y ejercicio. ¡Feliz día del Kinesiólogo!
- Salud, movimiento y bienestar. ¡Feliz día a todos los kinesiólogos!
- Gracias por poner el cuerpo y el alma en la recuperación de tus pacientes. ¡Felicidades!
- A las manos que curan y acompañan: ¡feliz Día del Kinesiólogo!
- Un gran kinesiólogo no solo rehabilita el cuerpo, también devuelve la confianza. ¡Gracias por tanto!
- Feliz día a quien tiene la magia en las manos y la palabra justa para motivar.
- Gracias por ayudarnos a recuperar la libertad de movernos sin dolor. ¡Muy feliz día!
- Tu profesión es el puente entre una lesión y una nueva oportunidad. ¡Felicidades en tu día!
- Reconozco hoy tu compromiso con la salud y tu esfuerzo constante por vernos mejor. ¡Feliz día!
- ¡Feliz día! Gracias por ayudarnos a estar en movimiento.
- ¡Felicidades en tu día! Gracias por tu profesionalismo y calidez.
- Por un gran día para alguien que hace del bienestar su bandera. ¡Feliz Día del Kinesiólogo!
- Feliz día a quien sabe exactamente dónde duele antes de que yo lo diga. ¡Sos lo más!
- Gracias por recordarme que “un poquito más” siempre se puede. ¡Feliz día!
- No son solo masajes y ejercicios, es ciencia aplicada con el corazón. ¡Felicidades!
- Feliz día a quien me hace sufrir en el gimnasio pero me hace sentir increíble al salir.
- El arte de curar a través del movimiento. ¡Feliz día a los mejores profesionales!
- Porque cada paso que damos hoy es gracias a tu guía. ¡Que tengas un excelente día!
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