Efemérides del 24 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 24 de marzo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes que es feriado en la Argentina por ser el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Esta fecha recuerda el comienzo de la última dictadura cívico-militar que se instaló en el país hace 50 años este 2026: el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Un día como hoy, pero de 1976 se produjo un golpe de Estado articulado por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para deponer al gobierno democráticamente electo de María Estela Martínez de Perón, que había accedido a la primera magistratura tras la muerte de Juan Domingo Perón, el 1° de julio de 1974.

El 24 de marzo se celebra en la Argentina el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Hernán Zenteno - LA NACION

A partir de entonces y hasta el año 1983 quedaría establecida la administración nacional en una junta militar formada por representantes de las tres ramas de las fuerzas armadas involucradas. El Estado de derecho quedó suspendido, y las investigaciones posteriores revelaron torturas, centros de detención clandestinos, secuestro de los hijos de los prisioneros nacidos en cautiverio, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas de personas.

El reclamo de algunos sectores y varias organizaciones sociales, entre ellas Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, todavía se mantiene vigente por hallar los restos de sus seres queridos desaparecidos en este período, así como por encontrar a sus nietos. Este lleva a que hoy se celebre el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y nos invita a todos a la reflexión en esta fecha ante los sucesos que ocurrieron durante este período.

Efemérides: ¿Qué pasó un 24 de marzo?

1874 – Nace Harry Houdini, ilusionista húngaro.

1905 – Muere Julio Verne, novelista francés.

1911 – Nace Joseph Barbera, dibujante y director de producciones de dibujos animados.

1930 – Nace Steve McQueen, actor estadounidense.

1942 – Nace Roberto Lavagna, economista y político argentino.

1973 – Nace Jim Parsons, actor estadounidense de televisión, teatro y cine, más conocido por su interpretación de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory.

1976 – Una Junta Militar derroca a la presidenta Isabel de Perón e inicia el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional en Argentina.

1986 – La Historia Oficial se convierte en primera película latinoamericana en ganar un Oscar.