Las efemérides del 9 de mayo recuerdan una serie de eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que se cumplen 14 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género.

En la Argentina, el proceso para que el proyecto se convirtiera en ley comenzó el 1° de diciembre de 2011, cuando fue tratado y aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación con un total de 167 votos favorables, 17 en contra y 7 abstenciones. Finalmente, el 9 de mayo de 2012, la ley fue aprobada en el Senado con 65 votos a favor y tan solo una abstención.

Hace dos años se aprobaba en la Argentina la ley de identidad de género Julián Merlo; Facebook de Lohana Berkins - Archivo

La ley 26.743 garantiza a todas las personas una serie de derechos que se relacionan con la noción de la identidad de género. Entre estos se destaca la garantía para modificar la documentación del Registro Civil en función de la identidad autopercibida.

Esta normativa también se destaca por el aspecto médico que contempla en la transición de las personas que desean seguir este camino. El texto sancionado señala que toda persona puede “acceder a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas totales o parciales para adecuar su cuerpo a la identidad elegida”. Esta cobertura médica es posibilitada por obras sociales, prepagas y hospitales públicos, siempre y cuando estos organismos se encuentren inscriptos en el Plan Médico Obligatorio.

De todos modos, a principios del año pasado el Gobierno de Javier Milei decidió cambiar la redacción de un artículo de la Ley de Igualdad de Género para prohibir estos procedimientos en menores de 18 años.

Efemérides del 9 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?

1605 – Se publica la primera parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra.

1874 – Nace Howard Carter, egiptólogo que encontró la tumba de Tutankamón.

1883 – Nace el filósofo español José Ortega y Gasset, autor de obras como La rebelión de las masas y La deshumanización del arte.

1949 – Nace el cantante y pianista estadounidense Billy Joel, cuyo verdadero nombre es William Martin Joel.

1949 - Nace el matemático y divulgador argentino Adrián Paenza.

1952 – Nace la cantante de tangos argentina Adriana Varela.

1962 - Nace David Gahan, músico inglés más conocido por ser el vocalista de la banda Depeche Mode.

1967 - Se realiza una operación programada de bypass aortocoronario en Estados Unidos, en una cirugía que encabezó René Favaloro y que revolucionó la cardiología mundial.

1978 – Nace Bebe, cantante española.