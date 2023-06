Efemérides del 25 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?

escuchar

Las efemérides del 25 de junio incluyen diversos eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que se celebra un nuevo Día Mundial del Vitiligo.

La fecha es promovida por la Organización Mundial de la Salud, que recurre a esta ocasión para generar conciencia sobre una enfermedad de la que aún no se conoce el origen y que afecta al 2 por ciento de la población mundial. Se trata de una patología cutánea, un trastorno en la pigmentación que no es contagiosa y si crónica. Su evolución no puede predecirse, y tiene como consecuencia la aparición de manchas blancas en la piel por destrucción de las células que producen la pigmentación que se llaman melanocitos. Se puede dar en cualquier etapa de la vida, aunque con mayor incidencia entre los 10 y 30 años. En este Día Mundial del Vitiligo, los especialistas exhortan a obtener un diagnóstico temprano y aceptar esta condición, que muchas personas, como el músico argentino Charly García, llevan sin complejos en el cuerpo.

El famoso bigote bicolor de Charly García es causado por el vitiligo, que tiene su fecha este 25 de junio (Foto AP/Victor R. Caivano, archivo)

¿Qué pasó un 25 de junio?

1806 – El brigadier general británico William Park Beresford desembarca con sus tropas en playas del actual municipio bonaerense de Quilmes, desde donde se dirige a Buenos Aires en la primera invasión inglesa al Virreinato del Río de la Plata. Los invasores fueron expulsados luego de 46 días de resistencia.

1852 – Nace en Cataluña el arquitecto español Antoni Gaudí.

1903 – Nace el escritor británico George Orwell, autor de las destacadas obras Rebelión en la Granja y 1984, entre otras.

1947 - Se publica en Ámsterdam la primera edición del Diario de Ana Frank , con una tirada original de 3.000 ejemplares,

, con una tirada original de 3.000 ejemplares, 1961 – Nace el cómico británico Ricky Gervais, cómico de stand up, guionista y creador de la popular serie The Office .

. 1962 – Nace Ricardo Iorio, bajista y cantante argentino, exlíder de la banda Almafuerte.

1963 – Nace el cantante Georgios Panayiotou, mejor conocido como George Michael.

1984 – Muere el filósofo francés Michel Foucault.

1986 – Atentado contra el tren turístico entre Cuzco y Machu Picchu, en Perú. Una carga explosiva en un vagón dejó 8 muertos y 35 heridos.

1997 – Muere Jacques-Ives Cousteau, oceanógrafo francés.

2009 – Muere la actriz estadounidense Farrah Fawcett, ícono de belleza de los años 70′.

2009 – Muere el cantante Michael Jackson, considerado el “Rey del Pop” durante las décadas del 80 y 90.

2015 – Muere el empresario argentino Alejandro Romay, destacado productor y realizador de teatro y televisión. Fue el fundador de Canal 9.

2015 – Muere Don Diego Maradona, padre de Diego Armando Maradona.

2019 – Muere Isabel “la Coca” Sarli, actriz y vedette argentina. Entre sus recordadas frases se encuentra: “¿Qué pretende usted de mí?”.

Se celebra el Día de la Gente de Mar en el mundo, impulsado por la Organización Marítima Internacional.

Se celebra el Día Mundial Antitaurino, práctica española reprobada por muchas personas debido a la violencia ejercida contra los toros.

Se celebra el Día Mundial del Vitiligo, proclamado por la Organización Mundial de la Salud

LA NACION