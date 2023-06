Dónde queda el estadio del Inter Miami, el club al que irá Messi

escuchar

El estadio del Inter Miami, equipo donde jugará Lionel Messi a partir del próximo mercado de pases, no queda en la ciudad asociada al club, sino en la localidad cercana de Fort Lauderdale, aunque está previsto que esta situación cambie en el futuro cercano: se trata de una sede provisional mientras se construye la nueva cancha de los “Herons”.

El césped por el que correrá el capitán de la selección argentina cuando debute en el Inter Miami será el del DRV PNK Stadium, un recinto a 50 kilómetros de Miami que cuenta con capacidad para 19.100 aficionados. La cancha se ubica en el mismo sitio donde estaba el antiguo Lockhart Stadium, construido en 1959 y destinado, desde sus comienzos, a la práctica del fútbol o soccer, como es conocido este deporte en los Estados Unidos.

El DRV PNK Stadium, estadio provisional del Inter Miami CF https://es.intermiamicf.com/

El estadio donde jugará Messi está a pocos metros del complejo de entrenamiento del conjunto de camiseta rosada. El Florida Blue Training Center tiene 4645 metros cuadrados de superficie, seis canchas de césped natural y una sintética para uso de todos los equipos del club.

De todas formas, ya se escucharon voces que señalaron la precariedad del DRV PNK Stadium frente al desafío de contener los partidos donde juegue el mejor futbolista del mundo. “Personalmente, creo que el club no está listo para la llegada de Messi”, dijo uno de los arqueros del Inter Miami, Nick Marsman. “Tenemos un estadio temporal, la gente puede meterse a la cancha, no hay puertas. Vamos al estadio sin seguridad. Ojalá que venga, pero creo que no están listos”, consideró.

Cómo será el nuevo estadio del Inter Miami

Pero esta sede debería ser temporal, ya que el Inter Miami está construyendo un ambicioso estadio en la ciudad de las palmeras. El proyecto presentado ante la alcaldía de la ciudad por David Beckham, en conjunto con Jorge y José Mas —los copropietarios del club—, prevé la construcción de un complejo de 58 hectáreas que incluirá hoteles, tiendas, oficinas, restaurantes y el Miami Freedom Park, la nueva casa del Inter Miami, que tendrá lugar para 25.000 espectadores.

El Inter Miami CF, está construyendo su nuevo estadio, el Miami Freedom Park, aquí ilustrado en un Render https://es.intermiamicf.com/

La iniciativa obtuvo la aprobación municipal el año pasado y ya comenzó la obra en el Melreese Country Club, que se localiza junto al Aeropuerto Internacional de Miami y contiene un conocido campo de golf como atracción principal. Una vez finalizado, los partidos se mudarán allí, y solo restará ver si la construcción avanzará lo suficientemente rápido para albergar algunos de los juegos que el rosarino disputará en el Inter Miami.

Qué se sabe del Inter Miami CF, el nuevo equipo de Messi

La formación de este equipo se definió en enero de 2018, cuando se supo que la ciudad del sur de la Florida sería la sede de una nueva franquicia de la MLS. David Beckham, leyenda del futbol inglés cuyo retiro se produjo en el equipo estadounidense Los Angeles Galaxy, se convirtió en su presidente y actual copropietario junto a los cubano-estadounidenses Jorge y José Mas.

Como se mencionó, el equipo de las grullas juega desde su fundación en el DRV PNK Stadium. Por el momento, este recinto no le trajo suerte al equipo de camiseta rosada: marcha último en la clasificación de la confederación este de la liga, con 16 partidos jugados de los cuales cinco fueron victorias, once derrotas y ninguno empate.

La llegada de Messi y los millones de dólares de los dueños del club podrían revertir la tendencia de esta joven institución, ya que el Inter Miami está negociando con distintas figuras para reforzar su plantel aún más. Gerardo “Tata” Martino es firme candidato a ser incorporado como director técnico, y hay conversaciones con figuras del fútbol europeo como Sergio Busquets y Luis Suárez. De prosperar estas negociaciones, podrían acompañar al argentino en su próxima campaña.

Por lo pronto, desde que se conoció la noticia de que Messi irá al club estadounidense, el Inter Miami ya está haciendo historia: el equipo ganó el partido de cuartos de final de la US Open Cup por 1 a 0 frente al Birmingham Region, de la segunda división estadounidense y accedió, por primera vez, a las semifinales de este torneo nacional, cuyo equivalente en nuestro país es la Copa Argentina. El gol lo hizo, justamente, un argentino: Nicolás Stefanelli, surgido en Defensa y Justicia.

LA NACION