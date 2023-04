Michael Jackson “revivió” por la Inteligencia Artificial pero el resultado no fue el esperado: “No se parece”

escuchar

Actualmente, existen un sinnúmero de opciones a las cuales aplicar la Inteligencia Artificial (IA) como fotos, presentaciones estudiantiles, textos y filtros. Un ejemplo reciente fue una imagen del Papa Francisco en la que usaba ropa muy moderna, la cual se volvió viral y parecía una foto real.

Ahora, es el turno del desaparecido “Rey del Pop”, Michael Jackson, a quien la IA lo devolvió a la vida para cantar algunas canciones conocidas en la plataforma TikTok. Allí fue posible escuchar la voz recreada de Jackson, hasta interpretando canciones en español.

ARCHIVO - En esta fotografía del 1 de febrero de 1993 el astro pop Michael Jackson durante el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl en Pasadena, California. (Foto AP/Rusty Kennedy, archivo)

Por otra parte, JukeBox creado por la empresa OpenAI creó una amplia biblioteca con las voces de artistas fallecidos como John Lennon, Kurt Cobain y Frank Sinatra cantando otras canciones diferentes a los de su repertorio, como por ejemplo la canción principal de la película La la land, cantada por Sinatra.

En el caso de Michael Jackson fue posible escucharlo cantando “Die for you’ de The Weekend”, “La Isla bonita” de Madonna y hasta “Titi” me preguntó’ de Bad Bunny. Todas estas interpretaciones se pueden encontrar como ‘IA Michael Jackson’, o ‘AI cover’, al ingresar al buscador de TikTok.

La IA "revivió" a Michael Jackson

Algunos usuarios dieron su punto de vista al respecto: “Puede parecerse el tono de voz, pero no el estilo de canto”; “No se parece mucho la verdad, supongo que es una AI algo nueva o algo”; “¿No habrá alguna playlist con los covers de la voz por IA de él?”, fueron algunos de los comentarios que escribieron usuarios de la plataforma.

Michael Jackson fue blanco de la IA

Un caso cercano en el que la IA vuelve a la vida a un cantante, es el del intérprete venezolano “Dejota” quien en su último video musical de Anoche llamé revive al cantante colombiano Legarda, quién falleció en 2019 a causa de una bala perdida. “Nada digital reemplazará la vida. No se muere quien se va. Solo muere quién se olvida. Con mucho amor y respeto a los fans y familiares”, publicó el cantante venezolano en su perfil de Instagram.

Por Luz Ángela Domínguez Coral

EL TIEMPO (GDA)