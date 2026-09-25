Efemérides del 25 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
En la jornada se conmemora el Día Mundial del Farmacéutico, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
- 2 minutos de lectura'
Las efemérides del 25 de septiembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, entre los que se destaca la celebración por el Día Mundial del Farmacéutico.
Se trata de una fecha establecida por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP), que trabaja por el desarrollo de este sector, fundamental para la salud de todos los países. La efeméride para saludar a los profesionales de esta ciencia fue elegida a través de un consejo llevado a cabo en 2009 en la ciudad turca de Estambul, en honor a la fundación del FIP un día como hoy, pero de 1912. Esta organización no gubernamental fue fundada en Países Bajos y engloba asociaciones farmacéuticas de todo el mundo. Esta entidad colabora de cerca con la Organización Mundial de la Salud (OMS), y vela por los derechos de los trabajadores que hoy celebran su día.
Efemérides del 25 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1897 – Nace el narrador y poeta estadounidense William Faulkner.
- 1929 – Nace el actor y director argentino “Pepe” Soriano.
- 1942 – Nace el boxeador de peso pesado argentino Oscar “Ringo” Bonavena.
- 1944 – Nace el actor Michael Douglas.
- 1951 – Nace el cineasta español Pedro Almodóvar.
- 1952 – Nace el actor Christopher Reeve, famoso por su interpretación de Superman.
- 1968 – Nace el actor estadounidense Will Smith.
- 1969 – Nace la actriz británica Catherine Zeta-Jones.
- 1972 – Muere Alejandra Pizarnik, poetisa argentina.
- 1994 – El jugador de fútbol uruguayo Enzo Francescoli volvió a River Plate.
- 1995 – Se emite el último capítulo de Chespirito, la serie de Roberto Gómez Bolaños.
- 2005 – Muere el actor estadounidense Don Adams, conocido por su papel como el Agente 86.
- 2012 – Muere el cantante y actor estadounidense Andy Williams.
- 2023 – Muere Matteo Messina Denaro, integrante de la Cosa nostra.
- Se celebra el Día Mundial del Farmacéutico.
- 1
- 2
Mariela, cordobesa, emigró a Italia: “Hubo todo un movimiento de identidad al pasar de ser ‘la profe’ y empezar de cero como una persona nueva”
- 3
Los veterinarios coinciden: el amor de un perro no se mide por cuánto interactúa con su dueño, sino por un llamativo detalle
- 4
Se conocieron en un reality show para encontrar pareja, pero él la rechazó; ¿podría conquistarla cuando se apagaran las cámaras?