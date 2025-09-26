Efemérides del 26 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Este viernes 26 de septiembre es el Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
Las efemérides del 26 de septiembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que se celebra el Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes.
El origen de la fecha se remonta a 2003, en Uruguay, donde un grupo de instituciones públicas y privadas se sorprendió ante las cifras de embarazos adolescentes que se presentaban en ese país. De esta manera, y por iniciativa del Centro Latinoamericano Salud y Mujer (Celsam), el 23 de septiembre comenzó a celebrarse el Día de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes.
La iniciativa se extendió a otras partes del mundo y hoy cuenta con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). En esta ocasión, entidades de todo el mundo piden a los gobiernos de sus respectivas naciones que garanticen el acceso de la población a métodos anticonceptivos y educación sexual, que imparta los conocimientos necesarios para evitar embarazos no deseados.
- 1758 – Nace el médico Cosme Argerich, fundador de la Escuela de Medicina de Buenos Aires.
- 1888 – Nace el poeta y dramaturgo británico-estadounidense T.S. Elliot.
- 1937 – El delantero paraguayo Arsenio Erico se convierte en el primer jugador en marcar seis goles en un partido de la era profesional del fútbol argentino. Lo hace con la camiseta de Independiente en una victoria del “rojo” por 7 a 1 ante Quilmes. Erico y Ángel Labruna son los máximos goleadores de la historia del fútbol argentino con 295 tantos cada uno.
- 1945 – Nace la cantante brasileña Gal Costa en la ciudad de Bahía.
- 1960 – Se lleva a cabo el debate televisado entre Richard Nixon y John F. Kennedy: el primero de la historia en su tipo.
- 1969 – The Beatles lanza su álbum Abbey Road.
- 1947 – Nace Olivia Newton-John, cantante y actriz.
- 1971 – Nace el conductor argentino de televisión y radio Alejandro Fantino.
- 1981 – Nace Serena Williams, tenista norteamericana.
- 2003 – Muere el cantante inglés Robert Palmer.
- 2008 – Muere el actor cinematográfico estadounidense Paul Newman.
- 2014 - 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecen en Iguala, México, con implicación de autoridades municipales, crimen organizado y apoyo de las fuerzas federales.
- 2016 – Se procede a la firma del acuerdo de paz en La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), después de más de 50 años de conflicto.
- 2017 – Arabia Saudita se convierte en el último país del mundo en anunciar que levantará la prohibición de conducir a las mujeres.
- 2022 – Muere Carlos Pairetti, piloto argentino.
- Se celebra el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.
- Se celebra el Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes.
- Se celebra el Día Interamericano de las Relaciones Públicas.
