Día del Programador: la profesión que pasó de escribir códigos a orquestar procesos de la mano de la IA

El Día Internacional del Programador nació en Rusia y gracias a la iniciativa de un profesional del rubro que eligió el día 256 del año: justamente, el número de combinaciones que se pueden representar con un código de ocho bits. Esa es la unidad mínima de información que procesa una computadora y el día del calendario que, según si corresponde o no a un año bisiesto, puede variar entre el 12 y el 13 de septiembre.

Más allá de la anécdota, la IA redefinió esta profesión con una potencia inusitada. Y es que el rol de los programadores cambió hasta el punto que pasaron de escribir código manualmente a orquestar procesos de trabajo enteros potenciados por IA. De ahí que resulta tan importante –y tan beneficiosa– la integración de agentes de IA en los flujos de trabajo.

“El rol de la programación está experimentando un cambio profundo. Antes, creábamos programas escribiendo cada línea de código manualmente. Luego, la aparición del Machine Learning le permitió a las máquinas aprender y tener más autonomía en la resolución de tareas. Ahora, los programadores, a través de las plataformas de IA modernas (LLMs) como Copilot, Globant CODA, o chatbots, le piden directamente a la computadora lo que necesitan, simplificando tareas complejas a través de la conversación”, explica Gastón Milano, CTO de Globant Enterprise AI. Y señala: “Los ingenieros de software se han convertido en orquestadores de ecosistemas de desarrollo impulsados por IA”.

La innovación es fundamental en el desarrollo de soluciones basadas en IA, pero debe ir acompañada de una gobernanza sólida.“En este contexto, el ingenio y la estrategia humana siguen siendo esenciales. En otras palabras: las personas establecen el propósito y los objetivos, el ‘qué’ y el ‘porqué’, mientras que los sistemas de IA determinan cómo alcanzarlos”, señala Milano.

Y agrega: “La función del arquitecto de IA no es otra que actuar como un diseñador maestro de sistemas agénticos que traduce las necesidades de los clientes en objetivos claros, garantizando eficiencia y potenciando la productividad".

Gastón Milano, CTO de Globant Enterprise AI.

Motor imparable de innovación

En sintonía con este panorama, y para acelerar la adopción de IA dentro de las organizaciones, Globant lanzó AI Pods, el primer modelo de suscripción para servicios de ingeniería como desarrollo de software, definición de producto, diseño y testeo a gran escala potenciados por IA y supervisado por expertos de la compañía.

Ahora, los clientes pueden suscribirse mensualmente a un AI Pod, y cada suscripción incluye una capacidad medida en tokens, similar a cómo algunas LLMs (como ChatGPT o Gemini) estructuran el uso.

Los AI Pods están impulsados por Globant Enterprise AI, la plataforma que ofrece un espectro completo de agentes para diseñar, construir, desplegar y orquestar soluciones agénticas a medida. Entre las “suites” de agentes hoy disponibles se encuentra Globant CODA, que acelera todo el ciclo de desarrollo de software con generación automática de código, testing e implementación.

La firma proyecta invertir en nuevas funciones, habilidades y estructuras. En este sentido, Globant acaba de presentar “The Station”, un nuevo módulo dentro de la versión 2.0 de Globant Enterprise AI, para que las organizaciones descubran, construyan, conecten y escalen soluciones basadas en IA más fácil y rápido.

“El mercado de la IA agéntica está creciendo rápidamente, y muchos usuarios empresariales no están seguros de cómo acceder a las mejores herramientas para sus casos de uso deseados. The Station resuelve este desafío al ser la ventanilla única para que las organizaciones encuentren, desplieguen y utilicen agentes de IA, independientemente del conocimiento técnico previo”, explica Milano.

En paralelo, los estudios internos de IA que realiza la compañía recopilan información de cada proyecto. Y, al compartir código, recetas rápidas y mejores prácticas entre los equipos (una cultura de inner sourcing), se crea una base de conocimientos perpetua, una suerte de Biblioteca de Alejandría de la experiencia de Globant.

A eso se suman las colaboraciones industriales (Globant es ahora socia global de OpenAI, a la vez que mantiene alianzas de primer nivel con Microsoft, Google Cloud, AWS, NVIDIA) y una gobernanza que incluye políticas claras y supervisión para mitigar cualquier riesgo.

“Queremos acompañar a las organizaciones en su transición digital. En ese camino, la combinación entre supervisión humana, un partner experto y agentes de IA bien orquestados y gobernados, serán fundamentales para llevar los modelos de negocio al siguiente nivel: la eficiencia, productividad y escalabilidad estarán aseguradas”, concluye Milano.

