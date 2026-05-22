Santa Rita de Casia: esta es su historia y la oración que hay que rezar para pedir su ayuda

El Día de Santa Rita de Casia se conmemora cada 22 de mayo por la Iglesia Católica, en honor a una de las figuras más populares y veneradas del cristianismo. Es conocida como la patrona de las causas imposibles, los casos desesperados y tiempos difíciles, en recuerdo a su trágica vida. Su historia es un relato de fe y devoción por la voluntad de Dios, a pesar de las adversidades a las que se enfrentó.

La historia de Santa Rita de Casia

Margherita Lotti nació en mayo de 1381 en Roccaporena, un pequeño pueblo cercano a Cascia, en la región italiana de Umbría. Era hija de Antonio Mancini y Amata Ferri, una pareja religiosa que llevaba una vida devota y con un gran sentido de solidaridad. Es así que desde temprana edad sintió un gran amor por Jesucristo y manifestó su deseo de convertirse en monja.

Conocé los datos más salientes de la vida y obra de Santa Rita de Casia, a quien la Iglesia Católica conmemora cada 22 de mayo

Sin embargo, sus padres decidieron casarla con Paolo Ferdinando, un hombre de carácter violento. A pesar de ser en contra de su voluntad, Rita aceptó el matrimonio por obediencia familiar. La pareja duró veinte años en los que tuvo que soportar malos tratos, pero nunca abandonó la oración ni la esperanza de cambiar el corazón de su esposo.

Con el paso del tiempo, la fe de Rita logró transformar a Paolo, quien se acercó a la religión y con quien tuvo dos hijos gemelos, Jacobo y Paolo. Sin embargo, su esposo fue asesinado y sus primogénitos juraron vengarse. Ante esta decisión, Santa Rita solicitó a Dios que evitara ese pecado y poco tiempo después, los jóvenes enfermaron gravemente y fallecieron.

A pesar de estas graves pérdidas, decidió ingresar al convento agustino de Cascia, para continuar con un deseo de su juventud. Allí se dedicó a la oración, la penitencia y las obras de caridad. En 1428 apareció en su frente una profunda herida similar a la de una espina, considerada un estigma relacionado con la corona de Cristo, marca que la acompañó durante años.

Santa Rita falleció en 1457, luego de atravesar una larga enfermedad, y actualmente su cuerpo descansa en la basílica dedicada a ella en Cascia. Fue canonizada en 1900 por el Papa León XIII y desde entonces es recordada como la patrona de las causas imposibles, de los enfermos y de quienes atraviesan situaciones desesperadas.

Oración a Santa Rita de Casia para pedir su ayuda

Oh poderosa Santa Rita,

llamada Abogada de los casos desesperados,

socorredora en la última esperanza,

refugio y salvación en el dolor,

que conduce al abismo del delito

y de la desesperación:

con toda la confianza en tu celestial poder,

recurro a ti en el caso difícil e imprevisto

que oprime dolorosamente mi corazón.

Dime, oh Santa Rita, ¿no me vas a ayudar tu?,

¿no me vas a consolar?

¿Vas a alejar tu mirada y tu piedad de mi corazón,

tan sumamente atribulado?

¡Tú también sabes lo que es el martirio del corazón,

tan sumamente atribulado!

Por las atroces penas, por las amargas lágrimas

que santamente derramaste, ven en mi ayuda.

Habla, ruega, intercede por mí, que no me atrevo a hacerlo,

al Corazón de Dios, Padre de misericordia

y fuente de toda consolación, y consígueme la gracia que deseo

(indíquese aquí la gracia deseada).

Presentada es seguro que me escuchará:

y yo me valdré de este favor para mejorar mi vida y mis costumbres,

para cantar en la tierra y en el cielo

las misericordias divinas.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.