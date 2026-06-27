Las efemérides del 27 de junio incluyen diversos eventos que pasaron un día como hoy, sábado, en el que celebra el Día del Biólogo en la Argentina. Se trata de una fecha en que se destaca la labor de estos profesionales que estudian la diversidad de los seres vivos y el ecosistema, fundamental para el desarrollo científico.

A su vez, este día se rememora al primer acto oficial relacionado con la biología en el país. Un día como hoy, en 1812, Bernardino Rivadavia y el Primer Triunvirato invitaron a las provincias a presentar materiales para “dar principio al establecimiento en la Capital de un Museo de Historia Natural”. Este establecimiento entró en funcionamiento unos años después, en 1823. Por esto, Rivadavia es considerado como el primer referente de esta ciencia en el país y, años más tarde, el museo empezó a llevar su nombre.

Efemérides del 27 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?

1774 – Nace Paula Albarracín, madre de Domingo Faustino Sarmiento.

1832 – Nace Charles Dodgson, mejor conocido como Lewis Carroll. Este escritor británico es el autor de Alicia en el País de las Maravillas.

1929 – Primera prueba de la televisión color en Nueva York.

1937 – Nace el astronauta estadounidense Joseph P. Allen.

1942 – A causa de la diabetes, renuncia el presidente argentino Roberto Marcelino Ortíz y asume Ramón Castillo.

1954 – La Unión Soviética inaugura el primer reactor nuclear para producir electricidad para uso público.

1966 – Nace el productor estadounidense J. J. Abrams. También se destacó como compositor de cine y televisión.

1967 – Barclays Bank (Reino Unido) lanza el primer cajero automático.

1975 – Nace el actor y productor estadounidense Tobey Maguire.

1980 – Se estrella en el mar el Vuelo 870 de Aerolinee Itavia, después de una explosión ocurrida en el aire cerca de Nápoles, Italia.

1982 – Con la dirección técnica de Carlos Timoteo Griguol, el equipo de Ferrocarril Oeste se consagra campeón invicto del Nacional, al vencer a Quilmes por 2-0. Fue el primer campeonato del club de Caballito.

1988 – El boxeador estadounidense Mike Tyson noquea a Michael Spink en 91 segundos.

1990 – Muere el actor argentino José Marrone.

1991 – Gabriel Batistuta debuta con la selección argentina. Fue el máximo goleador del conjunto albiceleste hasta que Lionel Messi lo superó en 2022.

1986 – La Corte Internacional de Justicia de La Haya condena a Estados Unidos a pagar a Nicaragua una indemnización de 17.000 millones de dólares por haber apoyado a los “contras”, como se llamó a grupos paramilitares que se enfrentaron al gobierno nicaragüense.

1994 – Diego Maradona fue suspendido por la FIFA tras dar doping positivo.

2006 – El futbolista brasileño Ronaldo se convierte en el mayor goleador de la historia de las Copas Mundiales de Fútbol con su gol en el Mundial de Alemania ante Ghana, que lo hace alcanzar los 15 goles. Este récord sería superado por Miroslav Klose, cuando en el Mundial de Brasil 2014 conquistó 16 tantos.

2015 – Muere Chris Squire, bajista de la banda Yes.