Nace Diego Armando Maradona: hitos y curiosidades de su vida

El 30 de octubre de 1960, un día como hoy pero de hace 62 años, nacía en la Argentina el mejor jugador de todos los tiempos: Diego Armando Maradona. En el cumpleaños del Diez, algunos de los tantos hitos y curiosidades de una vida de película.

Diego Armando Maradona: vida y obra del “genio del fútbol mundial”

Su primer sueldo como jugador

En una de las últimas grandes entrevistas que dio, Diego Armando Maradona contó que con su primer sueldo llevó a su madre a comer a una reconocida pizzería del barrio de Pompeya. Fue durante sus primeros tiempos en Argentinos Juniors, cuando comenzó a recibir algunos pagos para cubrir viáticos.

También dijo que, años más tarde, quiso comprar dicho local, pero que no fue posible. “Fue una de las pocas veces que me dijeron que no”, reconoció el Diez.

El primer sueldo de Diego Armando Maradona lo recibió como jugador de Argentinos Juniors Archivo La Nación

Su récord como goleador en el fútbol argentino

Además de lo que significa a nivel icónico para la Argentina y para todos los países del mundo, Diego estampó su grandeza en una serie de récords que aún ostenta.

Uno de ellos consiste en que es el único jugador del fútbol profesional local que logró ser el goleador del campeonato en cinco oportunidades: lo fue con Argentinos Juniors entre los años 1978 y 1980.

Su debut en la Selección y la similitud con Lionel Messi

Otro de los tantos récords que posee Maradona es el de ser el jugador más joven en debutar en la Selección Argentina: fue el 27 de febrero de 1977 y el Diez tenía apenas 16 años y cuatro meses.

El rival en cuestión fue Hungría y lo curioso es que se trata del mismo seleccionado con el cual debutó, en el año 2005, el otro astro del fútbol argentino: Lionel Messi.

Diego Armando Maradona es aún el jugador más joven en debutar en la selección argentina El Gráfico

Todos sus campeonatos

El primer título oficial que consiguió Maradona fue el del Campeonato Mundial Sub-20 que se disputó en Japón en 1979 con la Selección Argentina. Dos años más tarde, Diego fue campeón con el club de sus amores: Boca Juniors.

Con el Barcelona obtuvo tres campeonatos entre 1982 y 1983. Con el Napoli, a su vez, se convirtió en ídolo y leyenda al dar cinco vueltas olímpicas.

De más está decir que el Mundial de México 86 que ganó con el seleccionado dirigido por Carlos Bilardo es el logro más trascendental de su carrera.

Ganar el Mundial México 1986 fue el momento más trascendental en la carrera de Diego Armando Maradona Gerardo Horovitz - LA NACION

Con la Albiceleste también ganó la Copa Artemio Franchi en 1993.

Tiene un solo Balón de Oro: el que le dieron de forma honorífica

Nadie discute que fue el mejor jugador de su época, y son pocos los que ponen en duda que fue el mejor de todos los tiempos. Sin embargo, durante sus años de esplendor el reconocido Balón de Oro se otorgaba solamente a los futbolistas nacidos en Europa, y es por esto que Diego no recibió ninguno.

Eso sí: en 1995 se hizo justicia y Diego fue reconocido con un Balón de Oro Honorífico.

El Balón de Oro, en los tiempos de Maradona, no se le entregaba más que a jugadores europeos; por ese motivo, France Football corrigió un error histórico y le dio un Balón de Oro honorifico en 1995

Su carrera como DT

Además de dejar su sello como jugador en unos cuantos clubes, el astro hizo lo propio pero desde el banco de suplentes.

Como DT, Diego debutó en Mandiyú de Corrientes y luego dirigió a Racing, siempre en tiempos de suspensiones por casos de doping. Ya retirado, tuvo su regreso a lo grande nada más y nada menos que con la selección nacional (llegó hasta cuartos de final en el Mundial de Sudáfrica 2010).

Maradona llevó a la selección al Mundial Sudáfrica 2010 como DT y luego alcanzó los cuartos de final en dicha Copa del Mundo

Luego siguió su carrera como entrenador en Emiratos Árabes Unidos, donde estuvo al frente del Al-Wasl y del Fujairah.

Tras dirigir a Dorados de Sinaloa, en México, Maradona se despidió en el fútbol local haciéndose cargo del primer equipo de Gimnasia y Esgrima La Plata.

