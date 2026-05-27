Las efemérides del 27 de mayo reúnen a una serie de eventos que ocurrieron un día como hoy, miércoles en el que se celebra un nuevo aniversario del nacimiento de Enrique Santos Discépolo. Se trata de un compositor, músico, dramaturgo y cineasta argentino que es conocido más que nada por sus canciones de tango.

Discépolo nació un día como hoy, pero de 1901, en la ciudad de Buenos Aires. Es recordado especialmente por componer varios de los llamados “tangos fundamentales” o “tangos de oro” como “Cambalache”, “Canción desesperada”, “Yira Yira” y “Cafetín de Buenos Aires”. Murió el 23 de diciembre de 1951 a causa de un cáncer.

Efemérides del 27 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?

1792 – Por primera vez funciona la guillotina en París; se usa para ajusticiar a un bandido.

1875 – Nace el aviador argentino Jorge Alejandro Newbery en Buenos Aires, quien también se destacó como deportista, ingeniero y científico.

1878 – Nace Isadora Duncan, bailarina estadounidense.

1895 – El escritor y dramaturgo irlandés Oscar Wilde es condenado a dos años de prisión por ser homosexual. En la sala en que se lo juzgó, dijo las palabras: “El amor que no se atreve a decir su nombre, y a cuenta del cual estoy aquí hoy, es precioso, está bien y es una de las formas más nobles de afecto que existen”.

1897 – Nace el físico británico John Cockcroft, responsable de la división artificial del átomo y ganador del Premio Nobel en 1951 por este descubrimiento.

1901 – Nace el compositor y cineasta argentino Enrique Santos Discépolo.

1919 – Se realiza el primer vuelo transatlántico: en un NC4 el comandante Read une Terranova con Lisboa.

1930 – Muere el novelista español Gabriel Miró.

1931 – Auguste Picard realiza el primer vuelo a la estratosfera en globo (se eleva a más de 15.000 metros).

1951 – Nace la cantante española Ana Belén, cuyo verdadero nombre es María Pilar Cuesta.