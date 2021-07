Barack Obama armó una playlist de verano: Nicki Nicole participa en la única canción en castellano que eligió

El ex presidente Barack Obama publicó en su cuenta de Instagram una playslist veraniega (para el hemisferio Norte) en la que figura un tema en colaboración donde participa la cantante rosarina Nicki Nicole, que no para de ganar adeptos en el mundo. El tema es cuestión es “Ella no es tuya” (remix) del dominicano Rochy RD, con feat del puertorriqueño Myke Towers y de la argentina Nicole.

“Con tanta gente reuniéndose con familiares y amigos, hay mucho que celebrar este verano. Elaboré una lista de reproducción de algunas de las canciones que he estado escuchando últimamente -escribió el ex primer mandatario estadounidense-. Es una mezcla de lo nuevo y lo antiguo, nombres conocidos y artistas emergentes, y mucho más”. (”With so many folks getting together with family and friends, there’s a lot to celebrate this summer. I put together a playlist of some of the songs I’ve been listening to lately — it’s a mix of old and new, household names and emerging artists, and a whole lot in between”.

Como se puede apreciar en el posteo de la veintena de tracks que seleccionó el 44° presidente de los Estados Unidos, realmente hay una gran variedad y el único tema en castellano es la canción de Rochy RD, pero en la versión remix, donde participó Nicky Nicole. Publicada en Youtube en febrero de este año, ya tiene más de 144 millones de reproducciones y es de esperar que este empujoncito que le dio Obama signifiquen algunos cuantos de millones más.

Nicki Nicole, por su parte, viene de acierto en acierto dentro de la apuesta que está haciendo con su música fuera de nuestro país. Recientemente invitó al rapero español Delaossa a participar en su tema “Me has dejado”. Y Vale recordar que meses atrás fue la primera artista argentina que canto en el late night show de Jimmy Fallon.

Para abril pasado, cuando llegó a la pantalla de Fallon, Nicki ya acumulaba reproducciones de sus temas por millones. “No Toque Mi Naik”, tema que grabó con Lunay tenía más de 14 millones de visualizaciones en YouTube y su hit “Wapo Traketero”, alcanzaba 99 millones (hoy supera 104 millones). NICKI NICOLE || BZRP Music Sessions #13 va rumbo a las 150 millones de reproducciones.

